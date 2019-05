‘பயப்படாதீர்கள் எதுவும் ஆகாது!' - பாம்புடன் விளையாடும் பிரியங்கா காந்தி #viralvideo | Priyanka Gandhi meets snake charmers in Raebareli, holds snakes in hands

இந்தியாவில் 17-வது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது. இதுவரை மூன்றுகட்டத் தேர்தல் நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில் அடுத்தகட்டத் தேர்தல் பணிகளில் அனைத்துக்கட்சித் தலைவர்களும் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளனர்.

வரும் மே 6-ம் தேதி உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அமேதி மற்றும் ரேபரேலியில் வாக்குப் பதிவு நடைபெறவுள்ளது. அமேதியில் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தியும் ரேபரேலியில் சோனியா காந்தியும் போட்டியிடுவதால் அங்கு தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளார் பிரியங்கா காந்தி. கடந்த மூன்று தினங்களாக உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் முழுவதிலும் போட்டியிடும் அனைத்து காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களையும் ஆதரித்து சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

புதிதாக அரசியலில் இறங்கியுள்ள பிரியங்கா சந்திக்கும் முதல் நாடாளுமன்றத் தேர்தல் இது. இந்தத் தேர்தலில் மக்கள் அவருக்கு அளிக்கும் ஆதரவு எப்படியிருக்கும் என அனைத்துக் கட்சிகளும் சந்தேகம் எழுப்பின. ஆனால், பொதுமக்களிடம் அவர் மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளார் என்றுதான் கூற வேண்டும். தான் செல்லும் அனைத்து இடங்களிலும் பொதுமக்களிடம் மிக இயல்பாகப் பழகி மக்கள் மத்தியில் நாளுக்கு நாள் தன் இமேஜை அதிகரித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில் உத்தரப்பிரதேசம், ரேபரேலியில் மேற்கொண்ட பிரசாரத்தின்போது பொதுமக்கள் மத்தியில் அமர்ந்து பேசினார். இதற்கிடையில் ஒரு பாம்பாட்டியிடம் பேசினார், அப்போது அவருக்குக் கீழே இருந்த பாம்பை மிகவும் சாதாரணமாகத் தூக்கி விளையாடினார். பாம்பாட்டி மேலும் சில பாம்புப் பெட்டிகளைத் திறந்து காட்டினார். அதில் இருந்த பாம்புகளையும் கையில் எடுத்து அதைப் பற்றிக் கேட்டுத் தெரிந்துகொண்டார். அருகில் இருந்தவர்கள் பிரியாங்காவிடம், ஜாக்கிரதை என எச்சரித்தபோதும், ‘பயம் கொள்ளாதீர்கள் எதுவும் ஆகாது, இது நன்றாக இருக்கிறது’ எனக் கூறினார். பின்னர், பாம்பு வளர்ப்பவரிடம் நீங்கள் எந்த மாதிரியான பாம்புகள் வைத்துள்ளீர்கள். உங்களின் வாழ்க்கை முறை என்ன போன்ற விஷயங்களைக் கேட்டுத் தெரிந்துகொண்டார். பிரியாங்காவின் இந்த வீடியோ சமூகவலைதளங்களை ஆக்கிரமித்துள்ளது.



