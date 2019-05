`உன் வாழ்க்கை அவ்வளவுதான்!’ - லீவு கேட்டு போராடிய மாணவிகளுக்கு நேர்ந்த கொடுமை | AP cop assaults medical students

ஆந்திராவில், கோடை விடுமுறை கேட்டு போராடிய மருத்துவக் கல்லூரி மாணவிகள்மீது காவல் துறை அதிகாரி ஒருவர் தாக்குதல் நடத்தியது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆந்திராவில் இலூரு அருகே செயல்பட்டுவருகிறது தனியார் மருத்துவக் கல்லூரி. இங்கு, ஏராளாமான மாணவிகள் மருத்துவம் பயின்று வருகிறார்கள். அந்த மாணவிகளுக்கு, கோடை விடுமுறை அளிக்க நிர்வாகம் மறுத்துவிட்டது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, அந்த மாணவிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அவர்களைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக, கல்லூரி நிர்வாகம் காவல்துறை பாதுகாப்பு கேட்டுள்ளது. அதன்படி அங்கு காவல் துறையினர் வந்துள்ளனர். இந்நிலையில்தான், மாணவிகள்மீது காவல் துறையினர் தாக்குதல் நடத்தும் வீடியோ வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்டுத்தியுள்ளது.

அந்த வீடியோவில், மாணவிகள் தங்கள் முகங்களை துப்பட்டாவால் மூடிக்கொண்டு போராட்டத்தில் ஈடுபடுகின்றனர். அவர்களிடம் காவல் துறையினர் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றனர். அங்கு சீருடையில் இல்லாத மாற்று உடையில் போலீஸாருக்கு அருகே நின்றிருக்கும் நபர் ஒருவர், தன் மொபைல் போனில் மாணவிகளை வீடியோ எடுக்கிறார். அவர், போலீஸில் டிரைவராகப் பணியாற்றுகிறார். வீடியோ எடுக்காதீர்கள் என்று மாணவிகள் மொபைலைப் பறிக்க முயல்கின்றனர். உடனே, மாணவியிடமிருந்து அந்த மொபைலைப் பறிக்க முயன்று மோசமான முறையில் மாணவியைத் தாக்குகிறார்.

தொடர்ந்து அந்த மாணவியைத் தனிமைப்படுத்தும் வகையில் மற்ற மாணவிகளை இழுத்துச்செல்கின்றனர். ``மாணவிக்கு எதிராக எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்யப்படும் என்றும், அமைதியாக இல்லாவிட்டால் தொடர்ந்து மோசமான விளைவுகளை மாணவி சந்திக்க நேரிடும் என்றும் நிர்வாகம் மிரட்டுகிறது” என்று மாணவிகள் தெரிவித்துள்ளனர். அந்த வீடியோ எடுத்தவர், மாணவியிடம் 'உன் வாழ்க்கை அவ்வளவுதான் முடிந்தது. உன்னால் எதுவும் இனி செய்ய முடியாது. டிகிரி முடித்தாலும் அது பயனில்லை' என்று மிரட்டியுள்ளார். மேலும், இது தொடர்பாக காவல் துறை தரப்பில், `தயவு செய்து அந்த வீடியோவைப் பாருங்கள். அதில் ஒன்றும் நடக்கவில்லை. அவர் போனை பிடுங்கப் பார்த்தபோது, மாணவிக்கு காயம் ஏற்பட்டுள்ளது” கூலாக விளக்கமளித்திருக்கிறார்கள்.

