துவம்சம் செய்த ஃபானி புயல்; தத்தளிக்கும் மக்கள்!- ஒரு வழியாய் கரையைக் கடந்தது | Cyclone Fani's Terrifying Impact

ஃபானி புயல் ஒடிசா மற்றும் அதைச்சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதிலிருந்து மீள வழியில்லாமல் அப்பகுதி மக்கள் தத்தளித்து வருகின்றனர்.

வங்கக்கடலில் உருவான ஃபானி புயலானது அதி தீவிரப்புயலாக வலுப்பெற்று ஒடிசாவின் புரி பகுதியில் இன்று பகல் கரையைக்கடக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி, சரியாக காலை 8 மணிக்கு அளவில் புயல் கரையைக்கடக்க தொடங்கியது. புயலின் காரணமாக கடலோரம் வசிக்கும் 11 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் பாதுகாப்பான இடத்துக்கு செல்ல அறிவுறுத்தபட்டனர். புயல் கரையை கடக்கும்போது மணிக்கு 200 கி.மீட்டருக்கு பலத்த காற்று வீசும், மிக பலத்த மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டது.

அதன்படி, ஒடிசாவின் பலத்த காற்றுடன் நேற்று இரவு முதல் மழை பெய்யத்தொடங்கியது. ஒடிசாவின் புரி பகுதியில் கடும் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதிகபட்சமாக மணிக்கு 200 கி.மீ வேகத்தில் வீசிய காற்றால் பல பகுதியில் மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்தன. ஒடிசா மாநிலத்தில் உள்ள கோபால்பூர் - சந்த்பாலி பகுதிகளுக்கு இடையே ஃபனி புயல் இன்று காலை கரையை கடக்கத் தொடங்கியது.

WATCH: Scary visuals coming in from Bhubaneswar. Prayers for everyone there. This too shall pass! #CycloneFani



Video via: @Paul_Oommen pic.twitter.com/VvBj0UJHlp