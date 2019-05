‘இந்தச் சின்னத்துக்கு வாக்களியுங்கள்!’ - வாக்காளர்களைக் கட்டாயப்படுத்திய பூத் ஏஜென்ட் | Haryana polling agent was arrested after trying to influence voters

இந்தியாவின் 17 வது மக்களவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏழு கட்டங்களாக நடைபெற்று வருகிறது. நேற்று ஆறாவது கட்டமாக ஹரியானா, உத்தரப்பிரதேசம், மேற்கு வங்காளம், டெல்லி போன்ற பல மாநிலங்களில் நடைபெற்றது.

ஹரியானா மாநிலம் , ஃபரிதாபாத் பகுதியில் உள்ள ஒரு வாக்குச்சாவடியில் இருந்த பூத் ஏஜென்ட் ஒருவர் அங்கு வரும் பெண் வாக்காளர்களை வலுக்கட்டாயமாக ஒரு சின்னத்துக்கு வாக்களிக்க நிர்பந்தித்த விவகாரம் சர்ச்சையைக் கிளப்பியுள்ளது. இது தொடர்பான வீடியோ சமூகவலைதளத்தில் வைரலாகியுள்ளது. அந்த வீடியோவில், “ நீல டி-சர்ட் அணிந்திருந்த ஒருவர் வாக்குச் சாவடியில் ஒரு மேசையில் அமர்திருக்கிறார். அப்போது வரும் வாக்காளர்கள் தங்களின் வாக்கை செலுத்த தயாராகும்போது இவர் அருகில் சென்று இந்தச் சின்னத்துக்கு வாக்களியுங்கள்’ எனக் கூறுவது வீடியோவில் பதிவாகியுள்ளது. இதே போன்று மூன்று பெண் வாக்காளர்களிடம் அவர் கூறுகிறார். இது தொடர்பான வீடியோ சமூகவலைதளங்களில் வைரலாகவே, அந்த பூத் ஏஜென்ட் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனப் பலரும் தெரிவித்தனர். இதற்கிடையில் அந்த நபர் நேற்று கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இது தொடர்பாக ஃபரிதாபாத் மாவட்டத் தேர்தல் ஆணையர் வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவில், “வீடியோவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அந்த நபரை கைது செய்து அவர் மீது எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்துள்ளோம். அவர் மூன்று பெண்களை வாக்களிக்கக் கட்டாயப்படுத்தியுள்ளார். தேர்தல் கண்காணிப்பாளர் மற்றும் உதவியாளர் ஆகிய இருவரும் உடனடியாக அசவாதி மற்றும் ப்ரிதாலா தொகுதி வாக்குச்சாவடிக்குச் சென்று பார்வையிட்டனர். அங்கு தேர்தலுக்குக் களங்கம் விளைவிக்கும் வகையில் எதுவும் நடைபெறவில்லை. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக ஃபரிதாபாத் மாவட்டத் தேர்தல் ஆணையம் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறது’ எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

வாக்குச்சாவடியில் எந்த பிரச்னையும் இல்லாமல் வாக்குப் பதிவு நடைபெறுகிறதா என்பதைக் கண்காணிக்க அனைத்துக்கட்சி சார்பிலும் ஒரு பூத் ஏஜென்ட் நியமிக்கப்படுவார். ஹரியானாவில் கைது செய்யப்பட்ட அந்த நபர் எந்தக் கட்சியைச் சேர்ந்தவர், அவர் யாருக்கு வாக்களிக்க வற்புறுத்தினார் போன்ற எந்தத் தகவலும் இன்னும் தெரியவில்லை.

Faridabad, Haryana



How impotent are the systems



CEC, Please answer pic.twitter.com/0Lc8d516Xu