'கற்களால் கொடூரமாகத் தாக்கப்பட்டதால் கீழே விழுந்தது...' கார்கிலில் கரடிக்கு நேர்ந்த துயரம் | A bear attacked by stones in Kargil

இந்தியா முழுவதும் மனிதர்களால் வன விலங்குகள் தாக்கப்படும் சம்பவங்கள், ஒவ்வொரு நாளும் அதிகரித்துக்கொண்டேபோகிறது. இந்நிலையில், ஜம்மு-காஷ்மீரில் இருக்கும் கார்கில் பகுதியில் கரடி ஒன்று தாக்கப்படும் வீடியோ, சமூக வலைதளங்களில் பல தரப்பினரையும் கலங்கச்செய்திருக்கிறது. Mahmood Ah Shah என்பவர், அவரது ட்விட்டர் கணக்கில் இந்த வீடியோவை கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்னால் வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில் ஒரு கரடி, மலை மேலே ஏறி வந்துகொண்டிருக்கிறது. மேலே இருப்பவர்கள், பெரிய கற்களைக்கொண்டு தாக்குகிறார்கள். அதைத் தாங்க முடியாமல் கரடி ஆற்றுக்குள் விழுகிறது. அதைப் பார்த்து, கற்களை எறிந்த கும்பல் ஆரவாரம் செய்வதும் அந்த வீடியோவில் பதிவாகியுள்ளது.

Heartbreaking & inhuman. Why invade their habitat in the first place?