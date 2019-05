``அவன மாதிரி மகன் எனக்கு இல்லை!''- சிறுவனுக்குச் சாதம் ஊட்டிவிட்ட சி.ஆர்.பி.எஃப் வீரர் உருக்கம் | CRPF jawan feeds boy with own hands in kashmir

''புல்வாமா தாக்குதலை யாரும் அவ்வளவு எளிதில் மறந்துவிட முடியாது. அதே கான்வாயில் சென்ற 70 வாகனங்களில் ஒரு ட்ரெக்கின் ஓட்டுநர்தான் இக்பால் சிங். விநாடி நேரத்தில் தன்னுடன் பணியாற்றிய 40 சக ஊழியர்களை இழந்தார் இக்பால் சிங். ஆனால், புல்வாமா சம்பவம் மனித நேயமும் கருணை மிக்க ஒருவரின் இயல்பான குணத்தை மாற்றிவிட முடியாது என்பதற்கு உதாரணம்தான் இந்தச் சம்பவம் '' என்று பத்திரிகையாளர் ஒருவரின் ட்விட்டர் பதிவு சொன்னது. வீரத்தின் இன்னொரு வெளிப்பாடுதான் கருணை என்று மற்றொரு ட்வீட் பாராட்டியது. இப்படியாக ட்விட்டரில் பல முனைகளில் இருந்து பாராட்டப்பட்ட இக்பால் சிங் என்ன செய்தார்?

மே 13-ம் தேதி ஸ்ரீநகர் டவுன் பகுதியில் சிறுவன் ஒருவன் பசியுடன் அமர்ந்திருப்பதை இக்பால் சிங் பார்த்தார். சற்று மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட சிறுவனாகத் தெரிந்தான். பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த சி.ஆர்.பி.எஃப். படை வீரர்களுக்கு உணவு வந்துள்ளது. இக்பால் சிங், பசியுடன் சிறுவன் இருக்கிறானே... சிறுவனிடம் சாப்பிடுகிறாயா என்று கேட்டுள்ளார். சிறுவனுக்குப் பாத்திரத்தில் சோறு வைத்தும் கொடுத்துள்ளார். ஆனால், சிறுவன் உணவை எடுத்துச் சாப்பிடவில்லை. வெறுமனே சாப்பாட்டுத் தட்டைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான். இக்பால் சிங் சிறுவனை கூர்ந்து கவனித்துள்ளார். சிறுவன் முடக்குவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது தெரிய வந்தது. சிறுவனின் இரு கைகளும் செயல் இழந்திருந்தன.

தொடர்ந்து, இக்பால் சிங் தந்தை ஸ்தானத்துக்கு மாறி, சிறுவனுக்கு தன் கையால் உணவை எடுத்து ஊட்டிவிட்டார். அதோடு, சிறுவனின் வாய்ப் பகுதியையும் அடிக்கடி துடைத்துவிட்டார். தன் சொந்த மகனுக்குச் சோற்றை ஊட்டுவதுபோல இக்பால் சிங் சிறுவனுக்கு ஊட்டி விட அதை வீடியோ எடுத்தவர் சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டார். பார்த்த லட்சக்கணக்கானோர் நெகிழ்ந்து போனார்கள். இக்பால் சிங்குக்கு சிறந்த மனிதநேயமிக்க மனிதர் விருதுக்குப் பரிந்துரைக்க வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.

சி.ஆர்.பி.எஃப் வீரர் இக்பால் சிங் கூறுகையில், ``பசியுடன் இருந்த இந்தச் சிறுவனைக் கண்டதும் எனக்குச் சாப்பிட மனமே வரவில்லை. அதனால், என் கைகளாலேயே அவனுக்குச் சாதம் ஊட்டி விட்டேன். எனக்கு மகன் இல்லை. அவனுக்குச் சோறு ஊட்டிவிட்டபோது, தந்தை ஸ்தானத்தை நான் உணர்ந்தேன்'' என்றார் மகிழ்வுடன்.

இக்பால்சிங் வேற லெவல்!

So loveliest moment from @szaffariqbal - iqbal singh of @crpfindia and a young child in downtown srinagar pic.twitter.com/vxMruStnFA