அன்று காங்கிரஸ், இன்று பி.ஜே.பி; தேர்தல் ஆணையர்கள் தகராறு... 10 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய வரலாறு! | Disagreement between the Election Commissioners now and 10 years before

அன்று காங்கிரஸ், இன்று பி.ஜே.பி; தேர்தல் ஆணையர்கள் தகராறு... 10 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய வரலாறு!

பி.ஜே.பி. காங்கிரஸ் கட்சிகளின் அரசியலைப் போலவே தேர்தல் ஆணையர்களின் தகராறும் தேர்தலுக்கு தேர்தல் அரங்கேறிக் கொண்டிருக்கிறது.

''பிரதமர் மோடியும் பி.ஜே.பி. தேசியத் தலைவர் அமித் ஷாவும் தேர்தல் விதிகளை மீறினார்கள். அவர்கள் மீதான ஆறு புகார்களில் எனது கருத்தைத் தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் சுனில் அரோரா உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் ஏற்கவில்லை'' - தேர்தல் ஆணையத்தின் மீதே தேர்தல் ஆணையர் அசோக் லவாசா புகார் சொன்னதுதான், 17-வது நாடாளுமன்றத் தேர்தலின் ஹைலைட்.

மோடி, அமித் ஷா மீதான தேர்தல் விதிமீறல் புகார்களை விசாரித்ததில் தேர்தல் கமிஷனர்களிடையே கருத்து மோதல் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்தப் பின்னணியில்தான், ''மோடி தேர்தல் விதிகளை மீறவில்லை'' எனத் தேர்தல் ஆணையம் சொல்லியிருந்தது. ''என் கருத்துகள் கேட்கப்படாததால் இனி கூட்டங்களில் பங்கேற்க மாட்டேன்'' எனச் சொல்லியிருக்கும் லவாசா, தனது முடிவைத் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் சுனில் அரோராவுக்குக் கடிதமாக அனுப்பியிருக்கிறார். இறுதிக்கட்ட வாக்குப்பதிவு நடக்கும் நிலையில், வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு மூன்று நாள்கள் இருக்கும் சூழலில், தேர்தல் ஆணையத்துக்குள் குஸ்தி நடந்துகொண்டிருக்கிறது.

சரியாகப் பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பு, 2009 நாடாளுமன்றத் தேர்தலிலும் இப்படி, தேர்தல் ஆணையத்தில் முட்டல் மோதல் ஏற்பட்டது. இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையம், அரசியல் அமைப்புச் சட்ட அதிகாரம் கொண்ட உயர் அமைப்பு. ஒரு தலைமைத் தேர்தல் கமிஷனர், இரண்டு கமிஷனர்களைக் கொண்டது. 2009 நாடாளுமன்றத் தேர்தல் தொடங்குவதற்கு முன்பு தலைமைத் தேர்தல் கமிஷனராக என்.கோபாலசாமியும், கமிஷனர்களாக நவீன் சாவ்லாவும், எஸ்.ஒய்.குரேஷியும் இருந்தனர். அப்போது மத்திய ஆட்சியில் இருந்த ''காங்கிரஸுக்கு ஆதரவாக நவீன் சாவ்லா செயல்படுகிறார்'' என பி.ஜே.பி. ஓராண்டாகக் குற்றம்சாட்டி வந்தது. ''நவீன் சாவ்லாவைப் பதவி நீக்க வேண்டும்'' என அப்போதைய பி.ஜே.பி. தலைவர் அத்வானி உள்ளிட்ட 204 எம்.பி.-க்கள், 2006-ல் அன்றைய ஜனாதிபதி அப்துல்கலாமிடம் மனு அளித்தனர்.

இதே கோரிக்கையை வலியுறுத்தி, உச்ச நீதிமன்றத்திலும் வழக்கு போட்டது பி.ஜே.பி. இந்த வழக்கில், கோபாலசாமி தாக்கல் செய்திருந்த பிரமாணப் பத்திரத்தில், 'நவீன் சாவ்லாவைப் பதவி நீக்கம் செய்ய வற்புறுத்தி மத்திய அரசுக்குச் சிபாரிசு செய்வதற்குத் தலைமைத் தேர்தல் கமிஷனருக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது' எனக் குறிப்பிட்டிருந்தார். ஆனால், 'அப்படி அதிகாரம் எதுவும் இல்லை' என நீதிமன்றத்தில் சொன்னது, மத்திய அரசு. இந்த வழக்கை வாபஸ்பெற்ற பி.ஜே.பி., நவீன் சாவ்லாவை நீக்கும்படி தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் கோபாலசாமியிடம் மனு அளித்தது. அதன்பிறகுதான் நவீன் சாவ்லாவை நீக்கும்படி ஜனாதிபதிக்குச் சிபாரிசு செய்தார், கோபாலசாமி. 'நவீன் சாவ்லாவை கமிஷனர் பதவியில் இருந்து நீக்க வேண்டும்' என கோபாலசாமி ஜனாதிபதி பிரதீபா பாட்டீலுக்கு கடிதம் அனுப்பினார். அதனை, மத்திய அரசின் பரிசீலனைக்கு ஜனாதிபதி அனுப்பிவைத்தார்.

2009 ஏப்ரல் - மே மாதங்களில் தேர்தல் நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளில் தேர்தல் ஆணையம் தீவிரமாக ஈடுபட்டிருந்த நிலையில், பிப்ரவரி மாதம் இந்த விவகாரம் வெடித்தது. ஏப்ரல் 16-ம் தேதி முதல் 5 கட்டங்களாகத் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டிருந்தன. ஏப்ரல் 20-ம் தேதி கோபாலசாமியின் பதவிக் காலம் முடிவுக்கு வந்தது. அதாவது, முதல்கட்ட தேர்தலின் போதுதான் கோபாலசாமி தலைமைத் தேர்தல் ஆணையராக இருந்தார். மீதமுள்ள 4 கட்ட தேர்தல்களின்போது நவீன் சாவ்லா தலைமைத் தேர்தல் ஆணையராகச் செயல்பட்டார்.

கோபாலசாமி பதவி விலகுவதற்கு முன்பு கொளுத்திப்போட்ட திரி, 2009 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் எரிய ஆரம்பித்தது. கோபாலசாமி ஓய்வுபெற இருந்த சூழலில், அவருக்கு அடுத்த நிலையில் உள்ள மூத்த கமிஷனரான நவீன் சாவ்லா அடுத்த தலைமை கமிஷனராகப் பதவி ஏற்க இருந்தார். இந்த நிலையில்தான், தேர்தல் கமிஷனர் ஒருவரைப் பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று தலைமை கமிஷனரே மத்திய அரசுக்குச் சிபாரிசு செய்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதுபற்றி கோபாலசாமியிடம் பத்திரிகையாளர்கள் கேட்டபோது, ''ஜனாதிபதிக்கு அறிக்கை அனுப்பி இருக்கிறேன். அது, ரகசியமான ஆவணம். ஜனாதிபதிக்குப் பரிந்துரை கடிதம் அனுப்பியதை ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாகப் பார்க்கிறார்கள். சிலருக்கு, இது தவறாகத் தெரியலாம். மற்றவர்களுக்குச் சரியாக இருக்கலாம். என்னைப் பொறுத்தவரை நான் செய்தது சரி. தேர்தல் ஆணையத்தின் மதிப்பும் நம்பகத்தன்மையும் உயர்வானது. அதைக் கெடுக்கக் கூடாது. நடுநிலையுடன் நடந்துகொள்வதே நம்பகத்தன்மை ஆகும். அதனால்தான் பாரபட்சமாக நடந்துகொள்ளும் ஒருவரை நீக்குமாறு பரிந்துரை செய்துள்ளேன். 179 எம்.பி.க்கள் கையெழுத்திட்ட கடிதத்தைச் சாதாரணமாகக் கருதி குப்பைத்தொட்டியில் போட முடியாது'' என்றார். நவீன் சாவ்லாவோ, ''தேர்தல் ஆணையத்தின் மதிப்பு உயர்வானது. அதைக் கெடுக்கக் கூடாது. நான் பதவி விலகப் போவதில்லை’' என்றார்.

இது ஒரு பக்கம் என்றால், இன்னொரு பக்கம், நவீன் சாவ்லாவுக்கு காங்கிரஸ் முழு ஆதரவு அளித்தது. ''நவீன் சாவ்லாவை நீக்க முடியாது'' என அன்றைய மத்திய சட்ட அமைச்சர் ஹெச்.ஆர்.பரத்வாஜ் சொன்னார். ''நவீன் சாவ்லா கமிஷனராக நியமிக்கப்பட்டது முதல் தேர்தல் ஆணையத்தில் உட்பூசல் நிலவுகிறது. தேர்தல் நடத்துவது தேர்தல் ஆணையத்தின் வேலை, பழிதீர்த்துக்கொள்வது அல்ல. கோபாலசாமி ஓய்வுபெறும் நேரத்தில், இந்தப் பிரச்னையை எழுப்பியிருப்பது துரதிர்ஷ்டவசமானது. தனது சகாவைப் பற்றிக் கருத்து சொன்னதன்மூலம் அவர் தர்மசங்கடத்தை ஏற்படுத்திவிட்டார். அரசியல் சட்டப்படி, தேர்தல் ஆணையத்தின் மூன்று ஆணையர்களும் சமமானவர்கள்தான். ஊதியமும் சமமானது. 'தேர்தல் கமிஷனரை நீக்க வேண்டும்' என்று கேட்க, தலைமை தேர்தல் கமிஷனருக்கு அரசியல் சட்டப்படி அதிகாரம் கிடையாது. அவர் தேர்தல் ஆணையத்தின் நிர்வாகத் தலைவர் மட்டுமே. மற்ற தேர்தல் கமிஷனர்களுக்குத் தலைவர் அல்ல... அதனால் தலைமைத் தேர்தல் கமிஷனர் அரசியல் தலைவர்போலச் செயல்படக் கூடாது. அவர் தேர்தல் ஆணைய வேலையை மட்டுமே பார்க்க வேண்டும். தேர்தல் கமிஷனர்களை நியமிப்பதற்கும், நீக்குவதற்கும் ஜனாதிபதிக்கு மட்டுமே அதிகாரம் உண்டு'' என நவீன் சாவ்லாவுக்கு ஆதரவாக விளக்கம் கொடுத்தார் ஹெச்.ஆர்.பரத்வாஜ். இவரின் கருத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த பி.ஜே.பி. செய்தித் தொடர்பாளர் ரவிசங்கர் பிரசாத், ''நவீன் சாவ்லாவுக்கு எதிராகத் தரப்பட்ட ஆதாரங்களை ஆய்வு செய்வதற்குப் பதிலாக, கோபாலசாமிக்கு உள்நோக்கம் கற்பிப்பது சரியல்ல'' என்றார்.

கோபாலசாமிக்கும் நவீன் சாவ்லாவுக்கும் என்னதான் பிரச்னை? தேர்தல் தொடர்பான முக்கிய முடிவுகளை எடுத்தபோது தேர்தல் ஆணையர்களுக்கு இடையே அடிக்கடி மோதல் ஏற்பட்டு வந்தது. 2008-ல் கர்நாடக சட்டசபைத் தேர்தலை மே மாதம் நடத்துவதற்கு, நவீன் சாவ்லா ஆட்சேபனை தெரிவித்தார். அந்த எதிர்ப்பைப் பொருட்படுத்தாமல் தேர்தல் நடத்தப்பட்டது. 2007-ம் ஆண்டு, கோடைக்காலத்தில் உத்தரப்பிரதேச சட்டசபைத் தேர்தலை நடத்துவதற்கும் நவீன் சாவ்லா எதிர்ப்பைத் தெரிவித்தார். நவீன் சாவ்லாவை நீக்க வேண்டும் என்கிற விவகாரத்தில் பேசிய அன்றைய பி.ஜே.பி. செய்தித் தொடர்பாளர் ராஜீவ் பிரதாப் ரூடி, ''ஜனநாயக கட்டமைப்புக்கும், அரசியல் சட்டத்துக்கும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதில் உறுதியான நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் தேர்தல் ஆணையத்தின் நேர்மை சந்தேகத்துக்கு இடமாகிவிடும்‘’ என்றார். காங்கிரஸ் கட்சியின் செய்தித் தொடர்பாளரான ஷகீல் அகமது, “இந்தச் சர்ச்சை, தேர்தல் ஆணையத்தின் கெளரவத்தைக் குறைத்துவிடும். அரசியல் சட்ட பதவி வகிப்பவர்களுக்கு எதிராக எந்தவோர் அரசியல் கட்சியும் கருத்து தெரிவிப்பது முறையல்ல'’ என்றார்.

கோபாலசாமி கடிதத்தைப் பரிசீலனை செய்த மத்திய அரசு, நவீன் சாவ்லாவை நீக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை நிராகரிக்கும்படி ஜனாதிபதிக்குச் சிபாரிசு செய்தது. அதனை, ஜனாதிபதியும் ஏற்றுக்கொண்டார். அதோடு புதிய தலைமைத் தேர்தல் கமிஷனராக, நவீன் சாவ்லாவை மத்திய அரசு நியமித்தது. தனது சிபாரிசை மத்திய அரசு நிராகரித்து விட்டபோதும் ''அப்படிச் சிபாரிசு செய்வதற்கு எனக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது'' என்றார் கோபாலசாமி. நவீன் சாவ்லாவுக்கு எதிராகப் போர்க்கொடி தூக்கிவிட்டு, அவர் பதவியேற்றபோது கோபாலசாமி என்ன சொன்னார் தெரியுமா? “என்னைத் தொடர்ந்து, தலைமைத் தேர்தல் கமிஷனர் பதவியில், நவீன் சாவ்லா பதவி ஏற்க இருக்கிறார். இவர் அந்தப் பதவிக்கு மிகவும் பொருத்தமானவர்’’ என்றார்.

இப்போதைய பிரச்னைக்கு வருவோம். அன்றைக்கும் தேர்தல் ஆணையத்தை எதிர்த்த பி.ஜே.பி., இன்றைக்கு ஆட்சியில் இருப்பதால் தேர்தல் ஆணையத்தை ஆதரிக்கிறது. அதனை எதிர்த்து ஒரு வார்த்தைகூட இந்தத் தேர்தலில் பேசாமல் இருப்பதே அதற்குச் சாட்சி. அன்றைக்கு ஆதரித்த காங்கிரஸ் இன்றைக்குத் தேர்தல் ஆணையத்தைக் கடுமையாக எதிர்க்கிறது.

புதிய தலைமைத் தேர்தல் கமிஷனராக நவீன் சாவ்லா பதவியேற்றபோது, அவருடன் தேர்தல் கமிஷனர்கள் வி.எஸ்.சம்பத், குரேஷி ஆகியோர் இருந்தனர். பதவியேற்ற பிறகு நவீன் சாவ்லா அளித்த முதல் பேட்டி இன்றைய சூழலில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. “நாங்கள் மூவரும் சம அந்தஸ்து உள்ளவர்கள். தலைமை கமிஷனர் என்பவர், சமமானவர்களில் முதன்மையானவர் அவ்வளவுதான். எனவேதான், தனி நபராக அல்லாமல், மூன்று பேரும் ஒன்றாக உங்கள் முன்னால் அமர்ந்திருக்கிறோம். எல்லா முடிவுகளையும் கூட்டாகவே எடுப்போம்'' என்றார். அந்த வார்த்தைகள் இப்போதைய தலைமைத் தேர்தல் கமிஷனர் சுனில் அரோராவுக்கும் பொருந்தும்.

'Every Vote Counts: The Story of India's Elections' என்ற தலைப்பில் நவீன் சாவ்லாவும், An Undocumented Wonder என்ற தலைப்பில் குரேஷியும் பிறகு பரபரப்பான புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள்.