`கிரிக்கெட்டைத் தாண்டி இதுவும் நல்லா பண்ணுவேன்!’- தோனி சொன்ன ரகசியம் | MS Dhoni Reveals he Wanted to be an Artist

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் தோனி, கிரிக்கெட்டின் பல மைல் கற்களை எட்டியுள்ளார் என்பது பலருக்கும் தெரியும். நொடிப் பொழுதில் ஸ்டெம்பிங் செய்வது, விளையாடுவதற்கு முன்பே மைதானத்தின் நிலையைக் கணிப்பது, ஹெலிகாப்டர் ஷாட், சிறந்த தலைவனாக தன் அணியை வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்துச் செல்வது என இவரிடம் ஏராளமான தனித்துவமான திறமைகள் உள்ளன. தோனியின் ஆட்டத்தைப் பார்த்த பலரும் அவரைப் புகழாமல் இருந்ததே இல்லை.

கிரிக்கெட் தவிர தோனிக்கு பைக் மீது மிகுந்த ஆர்வம் உண்டு. பல வகையான பைக்குகளை வாங்கி தன் வீட்டில் அடுக்கி வைத்திருப்பார். இவை அனைத்தையும் தாண்டி தன்னிடம் உள்ள மற்றொரு திறமையைப் பற்றி முதல்முறையாகத் தெரிவித்துள்ளார் மகேந்திர சிங் தோனி.

இது குறித்து அவர் பேசியுள்ள வீடியோவில் , ``நான் உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ரகசியம் சொல்லப் போகிறேன். சிறு வயதிலிருந்தே நான் ஓவியக் கலைஞராக வரவேண்டும் என்பதுதான் என் ஆசை. அந்தச் சமயங்களில் நான் அதிகமாக கிரிக்கெட் விளையாடியதால் அந்த துறையில் முழுவதுமாகச் சென்றுவிட்டேன். நான் சில ஓவியங்கள் வரைந்துள்ளேன். இவை அனைத்தையும் வைத்து விரைவில் என்னுடைய முதல் ஓவியக் கண்காட்சியை நடத்தவுள்ளேன். ஆனால், அதற்கு இன்னும் சில காலங்கள் ஆகும்.

இருந்தாலும் நான் வரைந்த சில ஓவியங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ள விருப்பப்படுகிறேன்” எனக் கூறிவிட்டு சில படங்களைக் காட்டுகிறார். அதைத்தொடர்ந்து பேசிய அவர், ``உங்கள் அனைவருக்கும் இது மிகவும் பிடிக்கும் என நம்புகிறேன். இதைப் பார்த்துவிட்டு ஏதேனும் அறிவுரை கூற விரும்பினால் தயவு செய்து எனக்குச் சொல்லுங்கள்’ எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த வீடியோதான் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் ஹட் டாபிக்காக பேசப்பட்டு வருகிறது.



