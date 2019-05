`பெண்களை இழிவுபடுத்துகிறது!' - சர்ச்சை ட்வீட்டால் விவேக் ஓபராய்க்கு பெண்கள் ஆணையம் கண்டனம் | National commission for women condemn vivek oberoi

பாலிவுட் நடிகர் விவேக் ஓபராய் பதிவு செய்த ட்வீட்டுக்கு தேசிய பெண்கள் ஆணையம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

மக்களவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நேற்றுடன் முடிவடைந்தது. இதையடுத்து, வாக்குப்பதிவுக்குப் பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டன. நேற்று மாலை 6 மணி முதல் தேசிய ஊடகங்கள் கருத்துக்கணிப்புகளை வெளியிட்டன. தேர்தலில் அதிக இடங்களை கைப்பற்றி மீண்டும் பா.ஜ.கவே ஆட்சி அமைக்கும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்தக் கருத்துக்கணிப்பு குறித்து பல்வேறு தரப்பினர் விமர்சனங்களை முன்வைத்தனர். `கடந்த காலங்களில் கருத்துக்கணிப்புகளின்படி ஆட்சிமாற்றம் நடைபெறவில்லை’ என்பது அவர்களின் வாதம்.

`மே 23-ம் தேதி வரை காத்திருப்போம்’ என்பது பல தலைவர்களின் ரியாக்ஷனாக உள்ளது. இந்த நிலையில், நேற்று கருத்துக்கணிப்புகளை விமர்சிக்கும் வகையில், பாலிவுட் நடிகர் விவேக் ஓபராய், அவரது ட்விட்டர் பக்கத்தில் ட்விட் ஒன்றைப் பதிவிட்டுள்ளார். அந்த ட்வீட்டில், ஒபினியன் போல் (Opinion Poll) என்று கூறி சல்மான் கானுடன் ஐஸ்வர்யா ராய் இருப்பது போன்ற படமும், பின் எக்ஸிட் போல் (Exit poll) என்று கூறி தன்னுடன் ஐஸ்வர்யா ராய் இருப்பது போலவும், பின் ரிஸல்ட் (Result) என்று கூறி அபிஷேக் பச்சனுடன் ஐஸ்வர்யா ராயுடன் இருப்பது போன்ற புகைப்படத்தையும் அவர் பதிவிட்டுள்ளார்.

அந்தப் புகைப்படத்துக்கு மேல், `ஹாஹா! கிரியேடிவ்!.. இங்கு அரசியல் இல்லை.. வாழ்க்கை மட்டுமே!” என்று எழுதியுள்ளார். இது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. பலரும் விவேக் ஓபராயின் இந்த ட்வீட்டுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இந்த நிலையில், தேசிய பெண்கள் ஆணையம் அவருக்குக் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ள தேசிய பெண்கள் ஆணையத்தின் தலைவி ரேகா ஷர்மா, ``இந்த ட்வீட் முற்றிலும் வெறுப்பூட்டும் வகையிலும், அருவருப்பான வகையிலும், பெண்களை இழிவுபடுத்தும் வகையிலும் உள்ளது. இது தொடர்பாக விளக்கம் கேட்டு தேசிய பெண்கள் ஆணையம் சார்பில் அவருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்படும்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

This tweet is absolutely Disgusting, distasteful, and degrading a women. @NCWIndia will be serving notice to @vivekoberoi https://t.co/Np0APTMzIZ