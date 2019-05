கடைகளுக்கு வந்த வாக்குப்பெட்டி எந்திரங்கள்! - சமூகவலைதளத்தை ஆக்கிரமித்துள்ள வீடியோக்கள் | EVMs being transported without security

நாடு முழுவதும் 17-வது மக்களவைத் தேர்தல் ஏழு கட்டங்களாக முடிந்துள்ளது. ஒவ்வொரு பகுதியிலும் வாக்குப் பதிவு நிறைவடைந்த பிறகு, அந்த மின்னணு வாக்கு எந்திரங்கள், ஆயுதம் ஏந்திய போலீஸார் பாதுகாப்புடன் உரிய இடத்துக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டு சீல் வைக்கப்படும்.

வரும் 23-ம் தேதி அதாவது, வாக்கு எண்ணப்படும் நாள் அன்று தேர்தல் அலுவலர்கள், அரசியல் கட்சி நிர்வாகிகள், போலீஸார் முன்னிலையில் வாக்கு எந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள அறைகளின் சீல் திறக்கப்பட்டு, பின்பு வாக்கு எண்ணப்படும். மக்களவை தேர்தலின் வாக்குப் பதிவுகள் எண்ணுவதற்கு இன்னும் ஒரு நாள் மட்டுமே உள்ள நிலையில் அங்கீகரிக்கப்படாத இடங்கள் மற்றும் சில தனியார் வாகனங்களில் வாக்கு எந்திரங்கள் கொண்டு செல்லப்படுவது போன்ற பல வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் உலாவந்துகொண்டிருக்கின்றன.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள சாண்டவுலி ( Chandauli) என்ற பகுதியில் சில ஆண்கள் லாரியில் வந்த வாக்கு எந்திரங்களை இறக்கி அதை அருகில் இருக்கும் ஒரு கடைக்கு எடுத்துச் செல்கின்றனர். ஆனால், அது வாக்குப் பதிவு செய்யப்படாத எந்திரங்கள் என்று கூறப்படுகிறது. இதைப் பார்த்த அப்பகுதி மக்கள் கடைகளில் வாக்கு எந்திரங்களை அடுக்கியவர்களிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். லாரியில் வந்த வாக்கு எந்திரங்களுடன் எந்த அதிகாரிகளும் காவலர்களும் பாதுகாப்புக்கு வரவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. இந்த வீடியோ உண்மையா, அது வாக்குப் பதிவு செய்யப்படாத எந்திரமா போன்ற எந்த ஊர்ஜிதமான தகவல்களும் இன்னும் கிடைக்கவில்லை.

இதே போன்று மற்றொரு சம்பவம் பஞ்சாபில் நடந்துள்ளது. அதில் வாக்குப் பதிவு முடிந்த பிறகு, சில வாக்கு எந்திரங்கள் மட்டும் தனியாகக் கொண்டு வந்து அங்கீகரிக்கப்படாத வாகனத்தில் வைக்கப்படுகிறது. இதைச் சுற்றியிருந்த பொதுமக்கள் வீடியோ எடுத்துள்ளனர். இதே போன்ற பல வீடியோக்கள் சமூகவலைதளங்களில் பகிரப்பட்டு வருகின்றன. இந்த வீடியோக்களுக்கு பல அரசியல் தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக விளக்கமளித்துள்ள தேர்தல் ஆணையம், “அனைத்து வாக்கு எந்திரங்களும் பாதுகாப்பான அறையில் வைக்கப்பட்டு சீல் செய்யப்பட்டுள்ளது. அற்பமான குற்றச்சாட்டுக்காக யாரோ சிலர் இதைச் செய்கின்றனர். ஆனால், அனைத்து வாக்கு எந்திரங்களும் முறையாகப் பாதுகாக்கப்படுகிறது. வாக்குப் பதிவுகள் முடிந்த பிறகு, அனைத்துக்கட்சி நிர்வாகிகள் முன்னிலையில்தான் வாக்கு எந்திரங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டு சீல் வைக்கப்பட்டது. அந்தப் பகுதிகளில் சிசிடிவி கேமராக்களும் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. வாக்கு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள இடங்களில் ஆயுதம் ஏந்திய காவலர்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அந்த அறைகளை கண்காணிக்க வேட்பாளர்களும் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர்” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

some facts and evidence of EVM and filthy Game of BJP. #EVM machines found in a car with no security in Punjab. pic.twitter.com/CtwejdGdxA

Another EVMs video from UP (from Jhansi)

Officials claim these are reserve machines. But they have no answer why the movement of EVM was not informed to candidates.

And why reserve EVMs are transported in private vehicles a day after election? #ExitPoll2019

#EVM #EVMHacking pic.twitter.com/MbB6J6D0lx