`தேவைதான் கண்டுபிடிப்புகளின் தாய்’- மஹிந்த்ரா தலைவரை வியக்கவைத்த இந்தியரின் கண்டுபிடிப்பு | Anand Mahindra Shares Indian Farmers new invention

தங்களிடம் உள்ள சில சாதாரண பொருள்களைக் கொண்டு விஞ்ஞானிகள் அளவுக்கு யோசித்து ஆச்சர்யப்படவைக்கும் எளிமையான எந்திரத்தைக் கண்டுபிடிப்பதில் இந்தியர்கள் வல்லவர்கள். இதற்குச் சாட்சியாக பல வீடியோக்கள், புகைப்படங்களை நாம் சமூகவலைதளங்களில் பார்த்திருப்போம்.

அதன் வரிசையில் தற்போது ஜே.சி.பி எந்திரம் போன்ற ஒன்றை வெறும் கயிற்றுக் கட்டில், டிராக்டர் ஆகியவை மூலம் உருவாக்கியுள்ளார் ஒரு விவசாயி. இது தொடர்பாக வைரலாகி வரும் வீடியோவில், “ ஒரு டிராக்டரின் முன் பகுதியில் ஜே.சி.பி எந்திரத்தில் உள்ள நீண்ட கை போன்ற அமைப்பு ஒன்று பொருத்தப்பட்டுள்ளது. அதன் நுனியில் கயிற்றுக் கட்டில் கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த எந்திரம் விவசாய தேவைகளுக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது’. இந்த வீடியோ எங்கு பதிவு செய்யப்பட்டது , இதை யார் கண்டுபிடித்தது போன்ற எந்தத் தகவல்களும் தெரியவில்லை.

வைரலான இந்த வீடியோ மஹிந்த்ரா தலைவர் கண்ணில் பட அவர் இதை ஷேர் செய்து புகழ்ந்து தள்ளியுள்ளார். மஹிந்த்ரா நிறுவன தலைவர் ஆனந்த் மஹிந்த்ரா வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவில், `` தேவைதான் கண்டுபிடிப்பின் தாய் என நான் நினைக்கிறேன். இதோ இந்தியரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட புதிய விவசாய எந்திரம். ஜே.சி.பி (excavator) எந்திரத்துக்கு மாற்றாக உள்ள இதை கட்டுமானத் துறையினர் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்’ எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த எந்திரத்தைக் கண்டுபிடித்தவருக்கு சமூகவலைதளங்களில் பாராட்டு குவிந்து வருகிறது.

I think the phrase ‘Necessity is the mother of invention’ was invented by Indians! Here’s a new product our Farm & Construction sectors will have to consider as a replacement for an excavator: A ‘Khatiya-vator’. #whatsappwonderbox pic.twitter.com/av3qNdIAHd