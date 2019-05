ரிசல்ட்டுக்கு முன் ஒரு ரிலாக்ஸ் - பியானோ வாசிக்கும் மம்தா #viral video | mamata playing piano released video

நாடு முழுவதும் 17-வது மக்களவைத் தேர்தல் 7 கட்டங்களாக நடந்தது. இதற்கான வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியுள்ளது. இதனிடையே, மேற்குவங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி, வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அது, வைரலாகிவருகிறது.

அடுத்த பிரதமர் மோடியா... ராகுலா? அரியணை ஏறப்போவது யார் என நாடே எக்கச்சக்க எதிர்பார்ப்பில் இருக்கும்போது, மேற்குவங்கத்திலிருந்து ஒரு பியானோ சத்தம் கேட்கிறது. அவருக்கு, இதுதொடர்பாக எந்தவித பதற்றமும் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை. `தேர்தலுக்குப் பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகளை நம்பாதீர்கள். ஒற்றுமையுடன் இருங்கள்’ என்று ஊடகங்களில் எக்ஸிட் போல் வெளியானபோதும் அலட்டிக்கொள்ளாதவர், மம்தா. மோடிக்கு எதிராக நின்று சண்டை செய்யும் அவர், பியானோ வாசிக்கும் வீடியோ ஒன்று வைரலாகிவருகிறது.

அதில், கம்பீரமாக அமர்ந்துகொண்டு பியானோ வாசிக்கிறார் மம்தா. 5 நிமிடம் ஓடும் இந்த வீடியோவில், முகத்தில் எந்த பாவனையும் காட்டாமல் அவர் தொடர்ந்து வாசித்துக்கொண்டிருக்கிறார். மம்தாவுக்கு பியானோ வாசிக்கத் தெரியுமா என ஆச்சர்யத்துடன் பலரும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர். ஆனால், இப்படியொரு பரபரப்பான நேரத்தில் எப்படி கூலாக அமர்ந்து வாசிக்கிறார் என்றும், இந்த நேரத்தில் விடியோவை வெளியிட என்ன காரணம் என்ற சந்தேகமும் எழுந்துள்ளது.

This song is dedicated to Maa Mati Manush - #Mamata #Banerjee https://t.co/M1doAT0Oom