பாகிஸ்தானை தவிர்க்கும் பிளான்! - சார்க்கில் இருந்து BIMSTEC பக்கம் பார்வையைத் திருப்பிய மோடி | Plan behind the swearing-in ceremony of modi

பாகிஸ்தானை தவிர்க்கும் பிளான்! - சார்க்கில் இருந்து BIMSTEC பக்கம் பார்வையைத் திருப்பிய மோடி

2014 -ம் ஆண்டு நடைபெற்ற மக்களவைத் தேர்தலைக் காட்டிலும் இந்தாண்டு நடைபெற்ற மக்களவைத் தேர்தலில் அதிக இடங்களில் வெற்றிபெற்றுள்ளது பா.ஜ.க. வரும் 30-ம் தேதி, நாட்டின் பிரதமராக மோடி மீண்டும் பதவியேற்க உள்ளார்.

கடந்த முறை பதவியேற்பு விழாவில், சார்க் நாடுகளின் தலைவர்களை சிறப்பு விருந்தினராக அழைத்திருந்தார். ஆனால், இந்த முறை BIMSTEC (bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Co-operation) நாடுகளின் தலைவர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. வங்காள விரிகுடா நாடுகளின் கூட்டமைப்பான இதில், வங்கதேசம், மியான்மர், தாய்லாந்து, இலங்கை, நேபாளம், பூட்டான், இந்தியா ஆகிய 7 நாடுகள் உள்ளன.

அண்டை நாடுகளுக்கான உறவுக்கு முதல் முக்கியத்துவம் என்ற அடிப்படையில்தான், BIMSTEC நாட்டு தலைவர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளார், மத்திய வெளியுறவுத் துறையின் செய்தித் தொடர்பாளர் ராவேஷ் குமார். ஆனால், பாகிஸ்தானை அழைக்காமல் அண்டை நாடுகளின் உறவுதான் முக்கியம் என பா.ஜ.க அரசு முழங்குவதைச் சிலர் விமர்சிக்கவும் செய்கின்றனர். எனினும், பாகிஸ்தானுடனான சிக்கலே மோடியின் பார்வை SAARC -ல் இருந்து BIMSTEC பக்கம் திரும்பியதற்குக் காரணமாகச் சொல்லப்படுகிறது. கடந்த பதவியேற்பு விழாவில், பாகிஸ்தானையும் இந்தியா அழைத்திருந்தது. அது, இந்திய- பாகிஸ்தான் உறவில் புதிய அத்தியாயமாகப் பார்க்கப்பட்டது. எனினும், அந்த உறவில் பாகிஸ்தான் தொடர்ந்து இருக்க விரும்பவில்லை என்பது மோடியின் எண்ணம்.



2016-ல் நடைபெற்ற உரி தாக்குதலுக்கு இந்தியா கடும் கண்டனம் தெரிவித்ததோடு, இஸ்லாமாபாத்தில் நடைபெற இருந்த சார்க் மாநாட்டில், இந்தியா கலந்துகொள்ளாது என்று அறிவித்தது. இந்தியாவைத் தொடர்ந்து வங்கதேசம், பூட்டான், ஆப்கானிஸ்தான், மாலத்தீவுகள், இலங்கை ஆகிய நாடுகளும் சார் கூட்டத்தைப் புறக்கணித்தன. இது, பாகிஸ்தானைப் புறக்கணிக்கும் இந்திய அரசின் வெற்றியாக அப்போது பார்க்கப்பட்டது. அப்போதிலிருந்தே பாகிஸ்தானை தனிமைப்படுத்த சார்க் கூட்டமைப்பைத் தவிர்த்தார் மோடி.

தற்போது, BIMSTEC நாடுகளுக்கு அழைப்பு விடுத்திருப்பதன்மூலம் பாகிஸ்தானைத் தவிர்க்கும் முடிவில் மோடி இருப்பது தெளிவாகி இருக்கிறது. மேலும், BIMSTEC நாடுகளில் சுமார் உலக மக்கள் தொகையில் 22% இருக்கிறது. இந்த நாடுகளின் ஜி.டி.பி, கிட்டத்தட்ட 2.7 ட்ரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் அளவுக்கு இருக்கிறது. மேலும், இந்த BIMSTEC நாடுகளை அரவணைப்பதன்மூலம் சீனாவின் அழுத்தத்தையும் தவிர்க்க முடியும் என்கிறார்கள்.

மேலும், கிர்கிஸ்தான் மற்றும் மொரீசியஸ் நாடுகளின் தலைவர்களுக்கும் மோடி அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார். இதில், கிர்கிஸ்தான் அதிபர் தற்போது ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு கூட்டமைப்பின் தலைவராகவும் உள்ளார். இதன் மூலமும் சில ஆதாயங்களைப் பெற முடியும் என மோடி நினைப்பதாகக் கூறுகின்றனர்.