`இனியும் தாமதித்தால் உயிருக்கு ஆபத்து!' - ஒரே இரவில் ரியல் ஹீரோவான இன்ஸ்பெக்டர் | brave police inspector rescued workers in telangana

தெலங்கானா மாநிலத்தில், 60 அடி ஆழத்தில் சிக்கியிருந்த தொழிலாளர்களை மீட்டு, ஒரே இரவில் ரியல் ஹீரோவாக மாறியுள்ளார், அந்தப் பகுதி இன்ஸ்பெக்டர் ஒருவர்.

தெலங்கானா மாநிலம், கர்னிகர் மாவட்டம் ஜமீகுந்தா கிராமத்தைச் சேர்ந்த மல்லையா, ரவி என்ற இரு நபர்கள், அந்தப் பகுதியில் உள்ள 60 அடி ஆழம் உள்ள ஆழ்துளைக் கிணற்றை சுத்தம் செய்வதற்காக, கயிற்றைக் கட்டி உள்ளே இறங்கி வேலைபார்த்துள்ளனர். கிணற்றை சுத்தம்செய்யும்போது, அதில் உள்ளே சிக்கிக்கொள்ள, இருவருக்கும் மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு கூச்சலிட ஆரம்பித்துள்ளனர். அதைக் கேட்டு பதறிய அக்கம்பக்கத்தினர், அந்தப் பகுதி போலீஸாருக்குத் தகவல் கொடுக்க, அங்கு வந்த இன்ஸ்பெக்டர் சுஜான் தலைமையிலான போலீஸார், சம்பவ இடத்தைப் பார்வையிட்டு, உடனடியாக தீயணைப்புத் துறைக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். ஆனால் தீயணைப்புத் துறை வண்டி வரத் தாமதமாகவே, உள்ளே சிக்கியவர்களின் நிலைகுறித்து ஆலோசித்த போலீஸ் அதிகாரிகள், ஒருவரை அந்த ஆழ்துளைக் கிணற்றுக்குள் இறக்க முயன்றுள்ளனர்.

ஆனால், யாரும் கிணற்றுக்குள் இறங்க முன்வரவில்லை. இதை கவனித்துக்கொண்டிருந்த இன்ஸ்பெக்டர் சுஜான், இனியும் தாமதித்தால் அவர்கள் உயிருக்கு ஆபத்து என எண்ணி, தானே கிணற்றுக்குள் இறங்கினார். சிறிது நேரத்துக்குள் அங்கு தீயணைப்புத் துறை வண்டி வர, ஏணி உதவியுடன் இருவரையும் பத்திரமாக மீட்டபின்பே சுஜான் கிணற்றைவிட்டு வெளியே வந்தார். அதன்பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சுஜான், ``உள்ளே சிக்கியவர்களுக்கு மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டது. அதனால், இருவரின் உயிருக்கும் ஆபத்து நேரலாம். பொதுமக்கள் கிணற்றுக்குள் இறங்கத் தயக்கம் காட்டினர். அதனால்தான் நானே இறங்கினேன். பின்னர் தீயணைப்புப் படை உதவியுடன் தொழிலாளிகளைப் பத்திரமாக மீட்டோம்" என்று கூறியுள்ளார்.

கிணற்றுக்குள் என்ன பிரச்னை என்பதைப் பற்றிக்கூட கவலைப்படாமல், தன் உயிரைப் பணயம் வைத்து தொழிலாளிகளை காப்பாற்றிய வீடியோ காட்சிகள், வைரலாகப் பரவ, இன்ஸ்பெக்டர் சுஜான் ஒரே நாள் இரவில் ஹீரோவாக மாறியுள்ளார். அவருக்கு வலைதளங்களில் பாராட்டுகள் குவிகின்றன.

An inspector in #Telangana's Jammikunta got into a 60-feet-deep well, to rescue two asphyxiated workers struggling for life. He alerted the fire brigade and then jumped into action without wasting any time.

In every profession, some work for money, others work with passion. pic.twitter.com/f4WYyTtw6P