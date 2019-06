`14 ஆண்டுகள் தயாரிப்பிலேயே இல்லாத எஸ்.ஓ.எஸ் யூனிட்!' - AN- 32 விமானம் மாயமான விவகாரத்தில் எழும் கேள்விகள் | IAF's AN - 32 aircraft with 13 on board missing since June 3

`14 ஆண்டுகள் தயாரிப்பிலேயே இல்லாத எஸ்.ஓ.எஸ் யூனிட்!' - AN- 32 விமானம் மாயமான விவகாரத்தில் எழும் கேள்விகள்

அருணாசலப்பிரதேசத்தில் மாயமான இந்திய விமானப்படையின் AN-32 ரக விமானம் மாயமாகி 3வது நாளாகியும் அந்த விமானத்தை இதுவரை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. இது மிகப்பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

இந்திய விமானப்படையில் போர் விமானங்களைப்போலவே, சரக்குகள் பரிமாற்றத்துக்கு விமானங்கள் இருக்கின்றன. அவை எல்லைப் பகுதிகள், மலைப்பாங்கான பகுதிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ராணுவ முகாம்கள் உள்ளிட்டவைகளுக்குத் தேவையான பொருள்களை எடுத்துச் செல்ல பெரிதும் உதவி செய்கின்றன. அந்தவகையில், இந்திய விமானப்படையில் சோவியத் யூனியன் காலத்தைச் சேர்ந்த AN-32 ரக விமானங்கள் சரக்குகள் பரிமாற்றத்தைச் செய்துவருகின்றன. இந்தவகை விமானங்களை மேம்படுத்த வேண்டும் என்ற குரல் கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகவே இருந்து வருகிறது.

இந்தச் சூழலில், அஸ்ஸாமின் ஜோர்ஹட் படைத்தளத்திலிருந்து அருணாசலப்பிரதேசத்தின் மசூகா இறங்குதளத்துக்கு இந்திய விமானப்படையின் AN-32 ரக விமானம் கடந்த திங்கள்கிழமை நண்பகல் 12.25 மணிக்குப் புறப்பட்டது. அந்த விமானத்தில் 13 பேர் இருந்தனர். அஸ்ஸாமிலிருந்து புறப்பட்டு 35 நிமிடங்கள் வரை கட்டுப்பாட்டு அறையுடன் தொடர்பில் இருந்த அந்த விமானம், மதியம் 1 மணிக்கு மேல் தொடர்பை இழந்தது. விமானப்படையின் கட்டுப்பாட்டு அறையுடன் தொடர்பை இழந்த அந்த விமானத்தை மூன்று நாள்களாகியும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. விமானப்படை விமானங்கள், கடற்படையின் தேடுதல் விமானமான P8i, இஸ்ரோவின் செயற்கைக் கோள்கள் எனத் தேடுதல் பணி முடுக்கிவிடப்பட்டிருக்கிறது. இருப்பினும் அந்த விமானத்தை இதுவரை கண்டுபிடிக்கமுடியவில்லை.

விமானத்தின் பாதுகாப்பைப் பலப்படுத்தாததே, அதைக் கண்டுபிடிக்க முடியாததற்குக் காரணம் என்கிறார்கள் பாதுகாப்புத்துறை வல்லுநர்கள். குறிப்பாக AN-32 ரக விமானத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் எஸ்.ஓ.எஸ் (SOS) எனப்படும் அவசர கால தகவல் தெரிவிக்கும் கருவி அரதப் பழசானது என்கிறார்கள். AN-32 ரக விமானத்தில் SARBE 8 என்ற SOS கருவி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அந்தக் கருவியை இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த சிக்னேச்சர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் (Signature Industries) என்ற நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது. அந்தக் கருவியின் தயாரிப்பு நிறுத்தப்பட்டு 14 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன என்பது அதிர்ச்சித் தகவல்.

அந்த நிறுவனம் 2004-ம் ஆண்டு விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பில்,`SARBE 5, 6, 7, 8 மாடல் கருவிகளின் ஆர்டர்கள் 2005-ம் ஆண்டு ஜனவரி வரை மட்டுமே பெற்றுக்கொள்ளப்படும். அதே ஆண்டில் அந்தக் கருவிகள் டெலிவரி செய்யப்படும். அதன்பின்னர், அந்தக் கருவிகளுக்கான உதிரிபாகங்கள் உள்ளிட்ட சேவைகள் மட்டும் தொடரும்' என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல், `SARBE ரக எஸ்.ஓ.எஸ் கருவிகளை வாங்குவோர், அவை 2009-ம் ஆண்டுக்குப் பின்னர் முழுமையான திறனுடன் செயல்படாது என்பதால், புதிய மாடல் கருவிகள் மூலம் அவற்றை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும்' என்றும் தெரிவித்திருக்கிறது சிக்னேச்சர் நிறுவனம்.

அதன்படி பார்த்தால் அந்த எஸ்.ஓ.எஸ் கருவிகளின் செயல்பாடுகள் 2009-ம் ஆண்டுக்குப் பின்னரே முழுமையாக இருந்திருக்காது. அவற்றை SARBE G2R-ELT என்ற புதிய மாடல் மூலம் அப்டேட் செய்திருக்க வேண்டும். ஆனால், மாயமான விமானத்தில் இந்த மாற்றம் செய்யப்படவில்லை. 2006-ம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட ஒரோலியா (Orolia) எனும் அமெரிக்க - பிரான்ஸ் நிறுவனம் புதிய மாடல்களை விற்பனை செய்துவருகிறது.

இந்திய விமானப்படையில் AN - 32 ரக விமானங்கள் முதல்முறையாக 1986-ம் ஆண்டு முதல் சேர்க்கப்பட்டன. விமானப்படையில் தற்போது 105 AN - 32 ரக விமானங்கள் இருப்பதாகச் சொல்கிறார்கள். சீனாவையொட்டிய பனிபடர்ந்த மலைப் பகுதிகளில் இருக்கும் ராணுவ முகாம்களுக்குத் தேவையான பொருள்களைச் சுமந்து செல்வதில் இந்த வகை விமானங்கள் முக்கிய பங்குவகிக்கின்றன. AN - 32 ரக விமானங்களை மேம்படுத்துவதற்காக இந்தியா 2009-ம் ஆண்டில் உக்ரைனுடன் 400 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் மதிப்பிலான ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டது. இதையடுத்து, AN - 32 RE ரக விமானங்கள் மேம்படுத்தப்பட்ட பின்னர், இந்திய விமானப்படையில் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால், அருணாசலப்பிரதேசத்தில் மாயமான அந்த விமானம், இதுவரை மேம்படுத்தப்படவில்லை என்று தெரிகிறது.

AN - 32 ரக விமானங்கள் மாயமாவது இது முதல்முறையல்ல. இது 1986-ம் ஆண்டு முதலே நடந்து வருகிறது. 1986-ம் ஆண்டில் 7 பேருடன் அரபிக் கடலின் மேல்பறந்த AN - 32 ரக விமானம் மாயமானது. அதேபோல் 1990-ம் ஆண்டில் தாம்பரம் விமானப்படைத் தளத்திலிருந்து திருவனந்தபுரம் நோக்கிப் புறப்பட்ட AN - 32 விமானம், பொன்முடி மலைப்பகுதியில் மாயமானது. 2009-ம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் அருணாசலப்பிரதேசத்தின் மெசூகாவிலிருந்து 13 பேருடன் கிளம்பிய AN - 32 விமானம், புறப்பட்ட சில நிமிடங்களிலேயே தரையில் விழுந்து நொறுங்கியது. இதில், அந்த விமானத்தில் பயணித்த 13 பேருமே உயிரிழந்தனர். இந்த விபத்துக்குப் பிறகே உக்ரைனுடன் இந்தியா ஒப்பந்தம் போட்டது.

கடந்த 2016ம் ஆண்டு வங்காள விரிகுடாக் கடல்பரப்பின் மீது பறந்தபோது மாயமான AN - 32 விமானத்தைத் தேடும் பணியில் விமானப்படையுடன் கடற்படையும் ஈடுபட்டது. நாட்டின் மிகப்பெரிய தேடுதல் பணியாகக் கருதப்பட்ட அந்தப் பணி, அதே ஆண்டின் செப்டம்பரில் கைவிடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. அந்த விமானத்தில் பயணித்த 29 பேரின் நிலை இதுவரைத் தெரியவில்லை.

இந்த சம்பவம் குறித்து காங்கிரஸ் கட்சி பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியிருக்கிறது. மாயமான AN - 32 விமானத்தில் பயணித்த 13 பேரும் பாதுகாப்பாக திரும்ப பிரார்த்திப்பதாகக் கூறி, இதுகுறித்து பல்வேறு கேள்விகளுடன் அக்கட்சியின் ரந்தீப்சிங் சுரேஜ்வாலா ட்விட்டரில் பதிவிட்டிருக்கிறார்.

அவர் எழுப்பியிருக்கும் கேள்விகள்:

* பாதுகாப்பற்ற வான்வழியான அந்த குறிப்பிட்ட வழியில் பயணிக்க மற்ற விமானங்கள் இருக்கும் சூழலில், AN - 32 ரக விமானங்கள் பயன்படுத்தப்பட என்ன காரணம்?.

* அந்த விமானத்தின் எஸ்.ஓ.எஸ். யூனிட் செயல்படாமல் இருந்ததற்கு என்ன காரணம்?.

* இந்தியா - உக்ரைன் இடையில் 2009ம் ஆண்டே ஒப்பந்தம் கையொப்பம் ஆன நிலையிலும், அந்த விமானம் மேம்படுத்தப்படாமல் இருந்ததற்கு என்ன காரணம்?.

* AN - 32 ரக விமானங்களுக்குப் பதிலாக வேறு விமானங்களை விமானப்படையில் சேர்க்க பட்ஜெட்டில் மத்திய அரசு உரிய நிதி ஒதுக்காதது ஏன்?.. இந்தக் கேள்விகளுக்கு பிரதமரும் பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சரும் பதிலளிக்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தியிருக்கிறார்.

Credits: Indian Defence News