7 மணிநேர தாக்குதல்; 4 நாள் உயிருக்குப் போராட்டம் - அடித்தே கொல்லப்பட்ட ஜார்க்கண்ட் இளைஞர் | 11 Arrested in Jharkhand Mob Killing case

ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் ராஞ்சியைச் சேர்ந்தவர் தப்ரெஸ் அன்சாரி. இவர் கடந்த வாரம் 18-ம் தேதி தன் நண்பர்களுடன் ஜாம்ஷெட்பூரில் இருந்து கர்சவான் பகுதிக்கு பைக்கில் சென்றுகொண்டிருந்தார். வீட்டிலிருந்து சுமார் ஐந்து கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் வந்துகொண்டிருக்கும்போது இவர் கடுமையாகத் தாக்கப்பட்டார். ஒரு கும்பல் இவரைத் தாக்கும் வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகி சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது.

அன்சாரி, ஒருவரின் இரு சக்கர வாகனத்தை திருடியதாகக் கூறி அவரை மரத்தில் கட்டிவைத்து 11 பேர் கொண்ட கும்பல் சரமாரியாக தாக்கியுள்ளது. சுமார் 7 மணி நேரம் வரை அந்தக் கும்பல் அன்சாரியை அடித்துள்ளது. இதற்கிடையில், அவரை `ஜெய் ஸ்ரீ ராம்’ எனச் சொல்லும்படியும் அந்தக் கும்பல் வற்புறுத்தியுள்ளது. இறுதியாக அன்சாரி மயங்கிய பிறகே போலீஸாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளார்.

கடுமையாகத் தாக்கப்பட்ட நிலையில் இருந்த அன்சாரி கடந்த சனிக்கிழமை சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். தனி ஒருவரை 11 பேர் அடித்தே கொன்ற சம்பவம் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இந்த நிலையில், அன்சாரியைத் தாக்கிய அந்தக் கும்பலை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என அவரின் உறவினர்களும் நண்பர்களும் வலியுறுத்தி வந்தனர்.

இந்த விவகாரம் பற்றி பேசிய அன்சாரியின் மனைவி, ``என் கணவர் இஸ்லாமியர் என்பதால் கருணையே இல்லாமல் தாக்கப்பட்டுள்ளார். எனக்கு உறவினர்கள் யாரும் கிடையாது, அண்ணன், தம்பிகள் என்றும் யாரும் இல்லை. எனக்கு ஒரே உறவாக இருந்தது என் கணவர் மட்டும்தான். அவரையும் இழந்து தற்போது நான் தனியாக இருக்கிறேன். என் கணவர் கொல்லப்பட்டதற்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

``அன்சாரி, நீண்ட நேரமாகத் தாக்கப்பட்டு பின்னரே காவலர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளார். அன்சாரிக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டுள்ளது என அறிந்தும் அவர் உடனே மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படவில்லை. அன்சாரி கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் எனத் தெரிந்ததும் நாங்கள் சிலர் அவரைப் பார்ப்பதற்காக சென்றோம். ஆனால், காவலர்கள் எங்களைப் பார்க்க அனுமதிக்கவில்லை. மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நீண்ட நேரத்துக்குப் பிறகுதான் அன்சாரி உயிரிழந்துள்ளார். மருத்துவர்களும் அவருக்கு முறையான சிகிச்சை அளிக்கவில்லை. எனவே தாக்கிய கும்பல், காவலர்கள், மருத்துவர்கள் என அனைவரின் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என அன்சாரியின் உறவினர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

கர்சவான் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் கார்த்திக் பேசும்போது, ``நாங்கள் அனைத்துக் கோணங்களிலும் விசாரணை நடத்தி வருகிறோம். அன்சாரியின் உறவினர்கள் சில கடைக்காரர்களின் பெயர்களை குறிப்பிட்டுள்ளனர். அவர்களிடமும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. அவர்கள் இல்லாமல் அன்சாரியைத் தாக்கிய 11 பேரையும் நாங்கள் கைது செய்துள்ளோம். விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது” எனக் கூறியுள்ளார். உயிரிழந்த அன்சாரியின் மனைவிக்கு ரூ. 25 லட்சம் வழங்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் வலியுறுத்தி வருகிறது.

Heartbreaking: 24-yr-old Tabrez Ansari was beaten up by mob on suspicion of theft in #Jharkhand for over 18 hours and was forced to chant Jai Shree Ram. Yesterday he succumbed to his injuries at a local hospital. pic.twitter.com/h1sQ6K8qIo