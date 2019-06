ஜிம்முக்கு வெளியில் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட காங்கிரஸ் நிர்வாகி! - ஹரியானாவில் பயங்கரம் | Congress leader Vikas Chaudhary shot dead

ஹரியானா மாநில காங்கிரஸ் செய்தித் தொடர்பாளர் விகாஸ் சௌத்திரி, மர்ம நபர்களால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். 38 வயதான விகாஸ் சௌத்ரி, உடற்பயிற்சி செய்வதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளார். இன்று காலை ஜிம்முக்குச் சென்றவர், தனது வாகனத்தை செக்டார் - 9 பகுதியில் பார்க் செய்திருந்தார். உடற்பயிற்சியை முடித்துவிட்டு காரை பார்க் செய்திருந்த பகுதிக்கு வந்தார். விகாஸ் சௌத்ரி காரில் ஏறியதும் இரண்டு நபர்கள் துப்பாக்கியால் சரமாரியாகச் சுட்டுள்ளார். கார் கண்ணாடி வழியாகச் சீறிப்பாய்ந்த 10 புல்லட்டுகள் விகாஸ் உடலைத் துளைத்தன. துப்பாக்கி சுடும் சத்தம் கேட்டு அப்பகுதியில் மக்கள் கூடிவிட்டனர். மர்ம நபர்கள் இருவரும் காரில் தப்பிச்சென்றுவிட்டனர். அங்கிருந்த மக்கள் அவரை மீட்டு, மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனர். ஆனால், அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துவிட்டார். இதுதொடர்பாக காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. சம்பவ இடத்துக்கு வந்த காவல்துறையினர், இதுகுறித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

இதனையடுத்து, பார்க்கிங் பகுதியில் வைக்கப்பட்டிருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை ஆராய்ந்தனர். அதில், இரண்டு நபர்கள் சர்வ சாதாரணமாக நடந்து வருவதும், காரில் இருக்கும் சௌத்ரியை துப்பாக்கியால் சுடுவதும் அதில் பதிவாகியுள்ளது. துப்பாக்கியால் சுட்ட பின்னர், அவர்களில் ஒருவன், மிகவும் சாதாரணமாக கார் கதவைத் திறந்து பார்த்துவிட்டு செல்வதும் பதிவாகியுள்ளது. இதுகுறித்து பேசிய காவல்துறை அதிகாரிகள், நான்கு பேர் கொண்ட கும்பல் இந்தச் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். காரில் வந்த இந்தக் கும்பலே இந்தச் செயலை செய்துள்ளனர். தொடர்ந்து விசாரணை நடந்துவருகிறது. பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கைக்காகக் காத்திருக்கிறோம் என்றனர்.

Congress leader Vikas Chaudhary was shot dead by few unknown men in Faridabad on Thursday morning. pic.twitter.com/7vnVxHzPYf