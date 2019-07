திரிணாமூல் காங். எம்.பி மஹூவா மொய்த்ராவின் மரணமாஸ் பேச்சு...உணர்த்துவது என்ன? | Mahua moitra alerts indian people with her speech

திரிணாமூல் காங். எம்.பி மஹூவா மொய்த்ராவின் மரணமாஸ் பேச்சு...உணர்த்துவது என்ன?

அவர் எழுவதை அவையில் இருந்தவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை. ஆளுக்கொரு பக்கம் பராக்கு பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அவரும் அதைக் கவனித்தார். ஆனால், கண்டுகொள்ளவில்லை.

முறைப்பான முகத்துடன், `நான் இங்கே சில முக்கியமான விஷயங்களைப் பேசவேண்டும்’ என்று உரையை ஆரம்பித்தார், அவர். அப்போதும், அவையோரிடம் எந்தச்சலனமும் இல்லை. பார்த்தார். `உங்களுக்கு மக்கள் வெற்றியை அளித்திருக்கிறார்கள். மகிழ்ச்சி. ஆனால், உங்கள் ஆட்சியின் மறுபக்கம் ஆபத்தானதாக இருக்கிறது. அதை நான் பேசியாக வேண்டும்’ என்று அவர் குரலை உயர்த்தியபோது, அவையோர் கழுத்தைத் திருப்பினார்கள். அவர் உரையை முடிக்கும்வரை, அவர்களின் திரும்பிய கழுத்து திரும்பியபடியேதான் இருந்தது. பாண்டிய மன்னனின் அரசவையில் கோபம்கொண்டு, கொற்றவையெனப் புகுந்து சிலம்பை உடைத்துப் பரல்களைத் தெறிக்க விட்டாளாம் கண்ணகி. அதேபோலத்தான் இருந்தது அவரின் அனல்சொற்கள். தேடிப்பார்த்தால், அது அவருடைய கன்னிப்பேச்சாம். ஆனால், `நாடாளுமன்றத்தில் இந்த ஆண்டின் சிறந்த பேச்சு அது’ என்று, அவரை வாழ்த்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள், அறிவார்ந்தோர். அவருடைய பெயரில் `ஆன்லைன் ஆர்மிகள்’கூட ஆரம்பித்துவிட்டார்கள் என்றால் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்.

சரி, அவர் யார் என்பதை அறிமுகம் செய்துவிடுவோம்...அவர் பெயர் மஹூவா மொய்த்ரா! திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சி நாடாளுமன்றத்துக்கு அனுப்பியிருக்கும், திரி கொளுத்திய வெடி. அன்று, மக்களவையின் மத்தியில் நின்று, அதிகார வர்க்த்தை நோக்கி அவர் எறிந்த வார்த்தைகள் அனைத்தும், அர்ஜூன அஸ்திரங்கள். கன்னத்தில் `கான்ஜூரிங்' பேய் அறைந்ததைப் போல அமர்ந்திருந்த ஆளுங்கட்சி உறுப்பினர்களே அதற்குச் சாட்சி. `அடிப்பது என்றால் இப்படி அடிக்கவேண்டும்’ என்று, எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களின் காதைத் திருகி பாடம் எடுத்திருக்கிறார், மொய்த்ரா. முடிந்தால் காணொலியைப் பாருங்கள்... பேய் பிடித்ததைப்போல பேசியிருக்கிறார்.

கவனித்தீர்களா? மீண்டும் வெற்றிபெற்ற நாளிலிருந்து, `ஜனநாயகத் தலைவன்’ எனும் முகமூடியைப் போட்டுக்கொண்டு திரிகிறார், பிரதமர் நரேந்திரமோடி. அவரின் நல்ல நேரம், அவசரநிலை பிரகடனத் தேதியும் அவைநாளிலேயே வந்து தொலைத்தது. `அவசரநிலையைப் போன்ற இருண்டநாள்கள், இந்தியாவுக்கு மீண்டும் வரக் கூடாது’ என்று பேசி அப்ளாஸ் அள்ளுகிறார். ஆனால், அவர் மறந்துவிட்ட ஒன்றுண்டு. இப்போதும் இந்தியா அறிவிக்கப்படாத அவசரநிலையைத்தான் அனுபவித்துக்கொண்டிருக்கிறது. ஆட்சியை விமர்சிப்பவர்களை, நாட்டின் எதிரிகளாகக் கற்பிதப்படுத்தும் போக்கு அவசரநிலை காலத்தைத்தானே பிரதிபலிக்கிறது?! ‘ஜெய் ஸ்ரீராம்’ சொல்லச் சொல்லி நாளுக்கு ஓர் அப்பாவியை அடித்துத் துன்புறுத்துகிறார்களே...அதுவும் அதைத்தானே சொல்கிறது?!

`நேர்மையாகச் செயல்பட்டார்' என்ற ஒரே காரணத்திற்காக அதிகாரி ஒருவருக்கு ஆயுள் தண்டனை பரிசாக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இது சொல்வதும் அதைத்தானே? இந்தியாவின் அத்தனை அதிகாரமும் இப்போது இரண்டு பேரின் கைகளுக்குள் அடைபட்டுக்கிடக்கிறது. அவர்கள் நினைத்தால் எதையும் செய்யலாம் என்ற நிலை. இதுவும் அவசரநிலை காலக்கட்டத்தில் இந்தியா சந்தித்த நிலைதானே! இவற்றையெல்லாம்தான், ஆதாரங்களுடன் அம்பலப்படுத்தி காட்டியிருக்கிறார், மொய்த்ரா. அதனால்தான், அவருக்குப் பதில்சொல்ல முடியாமல், அர்னாப்களே `அப்புறம் பேசலாம் மேடம்’ என்று பதறி ஓடுகிறார்கள். அடிமடியில் கைவைத்தால் அர்னாப்களென்ன, யாராக இருந்தாலும் பதறி ஓடத்தான் வேண்டும். ஆனால், கைவைக்கத்தான் ஆளில்லாமல் இருந்தது. இதோ... இப்போது ஒருவர் வந்திருக்கிறார்!

தமிழ்நாட்டிலிருந்து 37 உறுப்பினர்கள் தேர்வாகிப்போனபோது, `நாடாளுமன்றத்தை எப்படி அலறவிடப்போகிறார்கள், பாருங்கள்’ என்று அலப்பறை செய்தார்கள் இங்கே சிலர். ஆனால், `அ.தி.மு.க ஆட்சி ஊழல் ஆட்சி’ என்று சட்டமன்றத்தில் பேசவேண்டியதை எல்லாம், நாடாளுமன்றத்தில் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால், அனைத்துக்கும் காரணம் `பாசிச ஆட்சியாளர்கள்’ அதிகாரத்தில் இருப்பது என்பதை, அவர்கள் உணர மறுக்கிறார்கள். அல்லது, உணர்ந்தும் உரைக்க மறுக்கிறார்கள். மாநிலப் பிரச்னைகளைப் பேசவேண்டும்தான். அதைவிட, நாட்டைச் சூழ்ந்திருக்கும் முக்கிய அபாயத்தை முதலில் பேசவேண்டும் அல்லவா?! அதைத்தான் செய்திருக்கிறார், மொய்த்ரா. அதனால்தான், தி.மு.கவின் கனிமொழிக்கு கிடைக்காத நாடுதழுவிய கவனம், மொய்த்ராவுக்கு கிடைத்திருக்கிறது. அட, கனிமொழியே கழுத்தைச் சாய்த்து, மொய்த்ராவின் பேச்சை ரசித்துக்கொண்டுதான் இருந்தார், அவையில். நாடாளுமன்றத்துக்கு வெளியே மொய்த்ராவை கட்டியணைத்து கன்னத்தில் முத்தம் கொடுத்திருக்கக் கூடும், கனிமொழி. கொடுக்கவில்லையென்றால், இனிமேல் கொடுக்கவும்!

எல்லாம் வல்ல நரேந்திர மோடி அரசாங்கத்தின் பாசிச வலைப் பின்னல்களை, நார் நாராகக் கிழித்துத் தொங்கவிட்டிருக்கிறார், மஹூவா. அதுவும், புகழ்பெற்ற `பாசிசத்தின் முன்கூட்டிய குறியீடுகள்’ வாசகத்தை அவர் உச்சரித்தபோது, `அச்சரா’ என்று விழி திருப்பினார்கள், அவையில் படமாய் நின்றிருந்த காந்தியும் நேருவும். அவர் பேச்சை முடித்து அமரும்போது, அவரின் முகமளந்து அவர்கள் நெட்டிமுறித்த சத்தமும் கேட்டது. `அரசியலமைப்பு அச்சுறுத்தலில் இருக்கிறது’ என்று அவையின் நடுவில் நின்று மொய்த்ரா உச்சரித்த சொல் முக்கியமானது. அதிலேயே அடங்கிவிட்டது அனைத்தும்!

அனைவரும் அறிந்ததே. இந்திய நாடாளுமன்றத்தில், ஒருநாளுக்கு இருமுறை அவை நடவடிக்கைகள் நடக்கும். காலை 11 மணியிலிருந்து 1 மணிவரை. அப்புறம், மதியம் 2 மணியில் இருந்து 6 மணிவரை. பொதுவாக, அந்த 12 மணியில் இருந்து 1 மணிவரை பேசுவதற்கு வாய்ப்பு கிடைப்பவர்கள், அபாக்கியசாலிகள். சரியாக சாப்பாட்டு நேரம் அது. எல்லோரும் ’எப்போதடா எழுந்து போகலாம்’ என்று அமர்ந்திருப்பார்கள். அப்போது, ஓவைசியே எழுந்து பேசினாலும் ‘ஓரமாப் போய்யா’ என்று கடந்துசெல்வார்கள். அந்த நேரத்தில்தான், பேச்சைத் தொடங்கினார், மொய்த்ரா. அவர் பேச்சின் அத்தனை சாராம்சத்தையும் சத்யா கோபாலன் தொகுத்திருக்கிறார். அதை இங்கே படிக்கலாம்...

படித்துவிட்டீர்களா? தேசியவாதம், மனித உரிமைகள், எதிரிகளை காட்டி தப்பித்துக் கொள்ளுதல், ராணுவத்தை அளவுக்குமீறி கொண்டாடுதல், ஊடகங்களை ஊதுகுழலாக்கி வைத்திருத்தல், அரசாட்சிக்குள் மதத்தை அனுமதித்தல், நாட்டுப்பாதுகாப்புக்குப் பின்னால் ஒளிந்துகொள்ளுதல்... இவை அனைத்தையும் உதாரணத்தோடு எடுத்துக்காட்டி, இந்தியர்களை உசுப்பியிருக்கிறார் அல்லவா மஹூவா! நிச்சயம், அவருக்கு நன்றிக்கடன் பட்டிருக்கிறது, நாடு!

மஹூவா மொய்த்ரா, ஓர் அறிவுஜீவிப்பெண். வங்கி நிர்வாகத்தில் கரை பல கண்டவர். அரசியல் வாழ்க்கையை காங்கிரஸில்தான் முதலில் தொடங்கினார், அவர். ஆனால், திறமையானவர்களை என்றைக்கு காங்கிரஸ் மதித்திருக்கிறது? அதனால், 2016வாக்கில் காங்கிரஸில் இருந்து விலகி திரிணாமூல் காங்கிரஸில் இணைந்தார். மம்தாவுக்கு முதல் பார்வையிலேயே மொய்த்ராவைப் பிடித்துப் போய்விட்டது. நாடாளுமன்றத் தேர்தலில், கிருஷ்ணாநகர் தொகுதியில் அவரை வேட்பாளராக நிற்கவைத்தார்.

பிரசாரத்தின்போதே, மோடி அரசாங்கத்தைக் கடுமையாகத் தாக்கிப் பேசினார், மொய்த்ரா. ’இது வெறுமனே அரசை கை மாற்றுவதற்கான தேர்தல் அல்ல. அரசியலமைப்பைக் காப்பாற்றுவதற்கான தேர்தல்’ என்று முழங்கினார். இது மட்டுமல்ல. சமூக வலைதளங்களைக் கண்காணிக்கும் சட்டத்தை மோடி அரசு அறிவித்தபோது, வெகுண்டெழுந்தார் மொய்த்ரா. ‘நாட்டு மக்களின் நடவடிக்கைகளை கண்காணித்து என்ன செய்வதாக இருக்கிறீர்கள் கங்காணிகளே..?.’ என்று வெளுத்தெடுத்தார். அவர் தொடுத்தவழக்குதான் இப்போதும் அந்தச் சட்டம் அமலாவதைத் தடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது. அதை இப்படி வர்ணித்தது ஓர் ஆங்கில ஊடகம்... ‘Mahua moitra is the only politician stopping Modi government from creeping on your inbox'! மஹூவாவைப் பற்றிய விவரங்களை விரிவாக எழுதியிருக்கிறார், சூர்யா கோமதி. இந்த இணைப்பை அழுத்தி அதைப் படிக்கலாம்...

`பாசிசத்தின் முன்கூட்டிய குறியீடு’களுக்கு, மொய்த்ராவே போதுமான ஆதாரங்களைக் கொடுத்துவிட்டார். அது, `அமெரிக்க ஹோலோகாஸ்ட் அருங்காட்சியகத்தில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்த வாசகம்’ எனவும் மொய்த்ரா குறிப்பிட்டார். ஆமாம். அது அங்கே காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. அந்த ஆண்டு, 2003. அதை எழுதியவர் லாரன்ஸ் பிராட் என்ற வரலாற்று ஆய்வாளர். மொத்தம் ஏழு பாசிச அரசாட்சிகளை ஆய்வு செய்து அந்த வாசகங்களை எழுதினார், அவர். அவை என்னென்ன? 1. ஹிட்லரின் நாஜி ஜெர்மனி, 2. பெனிட்டொ முசோலினியின் இத்தாலி, 3. ஃபிரான்சிஸ்கோ ஃபிராங்கோவின் ஸ்பெயின், 4. ஒலிவியா சலாசரின் போர்ச்சுகல், 5. ஜார்ஜ் பாப்படுப்போலஸின் கிரீஸ், 6. அகஸ்டோ பினோசெட்டின் சிலி, 7. முகமது சுகர்த்தோவின் இந்தோனேசியா.

மொய்த்ரா முன்வைத்த ஆதாரங்கள், தரவுகள், தகவல்கள் அனைத்துமே உறுதியானவை, உடைக்கமுடியாதவை. அதனால்தான், அவையிலும் சரி, அவைக்கு வெளியிலும் சரி அவரை மறுக்க எவராலும் முடியவில்லை. அவர் சொன்னதில் மூன்று முக்கியப்பார்வைகள் இருக்கின்றன. அவை இவையே...போலி தேசியவாதமும், எதிரிகளைக்காட்டி ஏமாற்றுதலும், ஊடகங்களுக்கு ஏற்படுத்தப்படும் அச்சுறுத்தல்களும்!

அப்போது, நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கு இரண்டு மாதங்களே இருந்தன. அதுவரை, மோடி, அமித்ஷாவின் முகத்தில் எந்தவித வெற்றிக்களையும் இல்லை. சரியாக, பிப்ரவரி 14-ம் தேதி புல்வாமா தற்கொலைப்படை தாக்குதல் அரங்கேறியது. அப்போதே ஓர் இளைஞன் எழுதினான், ‘இவர்களின் வெற்றி இங்கே உறுதிசெய்யப்பட்டு விட்டது’ என்று. அவன் சொன்னதே நடந்தது. புல்வாமா தாக்குதலையும், அதற்குப் பிறகான பால்கோட் பதிலடியையும் மிக அழகாக அரசியலாக்கியது ஆளுங்கட்சி.

`நாடு பாதுகாப்பான கைகளில் இருக்கிறது’ என்று மோடி பேசாத மேடைகளே இல்லை. கொடுத்த அத்தனை பேட்டிகளிலும் `பாதுகாப்பான இந்தியாவை உருவாக்க மோடிக்கு வாக்களிக்கவேண்டும்’ என்று பேசினார், அமித் ஷா. அவர்கள் வெளியிட்ட தேர்தல் அறிக்கையில் `வளர்ச்சி’யின் இடத்தை `பாதுகாப்பு’ ஆக்கிரமித்தது. ஆக, வறுமை, வேலைவாய்ப்பு என எல்லாமே மறக்கடிக்கப்பட்டு, பாதுகாப்பு மையப்புள்ளிக்கு கொண்டுவரப்பட்டது. இறுதியில், அமித் ஷாவின் கணக்கே பலித்தது, மோடியின் கனவே நிறைவேறியது. இதையெல்லாம், ஆணித்தரமாக அம்பலப்படுத்தி பேசவேண்டும் எதிர்க்கட்சி அரசியல்வாதிகள். ஆனால், துரதிர்ஷ்டவசமாக இந்தியாவின் எந்த எதிர்க்கட்சி அரசியல்வாதிக்கும் அந்தத் துணிச்சல் இல்லை. `ராணுவத்தையே விமர்சிக்கிறாயா, நீ தேசவிரோதி’ என்று பட்டம் கட்டிவிடுவார்கள்’ என்ற அச்சம் காரணமாக இருக்கலாம். ஆனால், எப்படிப்பட்ட சூழ்ச்சியும் ஒருகட்டத்தில் கட்டவிழ்ந்தே ஆகவேண்டும் அல்லவா? அவிழ்த்திருக்கிறார், மொய்த்ரா.

பாகிஸ்தானைக் காரணம்காட்டி, இந்திய மக்களை வசியப்படுத்தியதையும் அம்பலப்படுத்தியிருக்கிறார், மொய்த்ரா. அதுவும் அவர் சொன்ன உதாரணம் இருக்கிறதே... அது `அடடா’ ரகம்! என்ன சொன்னார்? `பேய் வருகிறது... பூதம் வருகிறது... என்று எப்படி சின்னக் குழந்தைகளை பயமுறுத்துவார்களோ, அதே போல மக்களைப் பயமுறுத்தி வாக்கு வாங்கியிருக்கிறீர்கள்’ என்று, தாக்கிப் பேசினார். இது உண்மை. பிப்ரவரிக்குப் பிறகு, பாலஸ்தீனியர்களைக் குறிவைக்கும் இஸ்ரேலிய மனத்தைப் போல, பாகிஸ்தானியர்களை குறிவைத்தது இந்திய மனம். ``பாகிஸ்தான் ஒழிக என்று சொல்பவர்களுக்கு பத்து ரூபாய் தள்ளுபடி" என்று சத்தீஸ்கரில் சாப்பாட்டுக்கடை நடத்தும் ஒரு சாமான்யர் அறிவித்தது, அந்த மனத்தைச் சூடி நின்றதாலேயே. சந்தேகமே இல்லை... பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான போர், பாகிஸ்தான் எனும் நாட்டுக்கு எதிரானதாகத் திட்டமிட்டு திசை திருப்பப்பட்டது.

இதோ... இப்போதுகூட அமித் ஷா என்ன பேசுகிறார், ‘பாகிஸ்தானின் மீது இன்னொரு சர்ஜிக்கல் ஸ்டிரைக் இது’ என்று வெறுப்பை அதிகப்படுத்துகிறார். இந்திய கிரிக்கெட் அணி, பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியை வென்றதற்குத்தான், அவர் இந்தக் கருத்தைச் சொல்லியிருக்கிறார். என்ன சொல்வது? போர்ப் பதற்றத்தின்போது காஷ்மீரின் முன்னாள் முதல்வர் உமர் அப்துல்லா சொன்னார், `We need statesman, not politician’ என்று. அதாவது, `நமக்குத்தேவை தலைவன், அரசியல்வாதி அல்ல’ என்றார். இருவருக்கும் அப்படி என்ன வித்தியாசம்? ஓர் அரசியல்வாதி ஒரு நாட்டை அதன் அரசாகப் பார்ப்பான். ஆனால், ஒரு தலைவன் ஒரு நாட்டை அதன் மக்களாகப் பார்ப்பான். இப்போது நமக்கு வாய்த்திருக்கும் இரண்டு பேருமே, அரசியல்வாதிகளாகவே இருக்கிறார்கள்.

அறியவேண்டும்... `தேசியவாதம்’ எனும் பெயரிலேயே காஷ்மீரிகள் மீது கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டது வெறியும் வெறுப்பும். அங்கே வடகிழக்கில், குடிமக்கள் பதிவேட்டுக்கு எதிராகப் போராடிய அசாமியர்களும், மணிப்பூரிகளும்கூட, அதே தேசியவாதம் கொண்டே அச்சுறுத்தப்பட்டார்கள். இதையும் விட்டுவைக்கவில்லை, மொய்த்ரா. `போலிச்சான்றிதழ் தயாரித்து பதவி பெற்றவர்கள் இந்தியர்கள். ஆனால், ஐம்பது ஆண்டுகளாக இந்தியாவில் வாழும் மக்கள் இந்தியர்கள் இல்லையா... என்ன அநியாயம் இது’ என்று வைத்து வெளுத்தார். சானியா மிர்சா தெரியுமா...அவர் ஒருமுறை, `நாட்டுப்பற்றை நிரூபிக்க மாடி மேல் இருந்து குதிக்க வேண்டுமா?’ என்று கேட்டார். காரணம், தேசியவாதத்தைக் காட்டி அவருக்கு அந்தளவுக்கு அச்சுறுத்தல் கொடுத்தார்கள், ஆளுங்கட்சியின் ஆதரவாளர்கள்.

ஆமாம்... எது தேசவிரோதம், எவர் தேசவிரோதிகள்? ஒரு கட்சியை விமர்சிப்பதும், அந்தக் கட்சியின் ஆட்சியை விமர்சிப்பதும் எப்படி தேச விரோதமாகும்? வடிவேலு நகைச்சுவைக் காட்சியில் சாப்பாடு ஞாபகத்திலேயே ஒரு கேரக்டர் சுற்றுவதைப் போல, இங்கே தேசபக்தி ஞாபகத்திலேயே பல கேரக்டர்கள் சுற்றுகின்றன. அந்தக் கேரக்டர்களின் கேர் டேக்கராக இருக்கிறார், பிரதம மந்திரி. நல்லவேளை, நாடாளுமன்றத்தில் மொய்த்ரா சாமி வந்து ஆடியபோது, நரேந்திர மோடி அவையில் இல்லை. இருந்திருந்தால், இன்னும் கிழிந்திருக்கும். அறிக... அத்வானியின் வார்த்தைகளைத்தான் மொய்த்ராவும் சொல்லியிருக்கிறார். அதாவது, `மாற்றுக்கருத்துடையோர் தேசவிரோதிகள் அல்ல’ என்று சொல்லி இருக்கிறார். உறைக்கவேண்டியர்களுக்கு உறைத்தால் உத்தமம்!

ஒரு சம்பவத்தைச் சொல்லவேண்டும். ஜூனாத் அயூப் என்றொரு காஷ்மீரி மாணவன், டேராடூனில் இருக்கும் ஒரு பொறியியல் கல்லூரியில் `சிவில்’ படித்து வருகிறான். பிப்ரவரி 14-க்குப் பிறகான நாள்களை, அவன் இப்படி விவரிக்கிறான்... `அப்போது விடுதி அறையில் இருந்தேன். அறைக்கு வெளியே எங்களுக்கு எதிரான முழக்கங்கள் கேட்டபடி இருந்தன. இதனால், அடுத்தநாள் கல்லூரிக்குச் செல்லும் துணிவு எனக்கு வரவில்லை. அன்று மதியம் 1 மணி இருக்கும். மசூதிக்குச் சென்றுவிட்டு விடுதிக்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்தேன். இடையில் ஏழெட்டு பேர் என்னை வழிமறித்து, `வந்தே மாதரம் சொல். இல்லாவிட்டால், நீ இங்கிருக்க முடியாது’ என்று மிரட்டினார்கள். அந்தத் தருணத்தில், நான் இங்கிருப்பது பாதுகாப்பு இல்லை என்பதை உணர்ந்தேன்’. அந்த வார்த்தைக்குப் பிறகு, அந்த மாணவரை அமைதி ஆட்கொள்கிறது.

டேராடூனில் மட்டுமல்ல; அன்று இந்தியாவெங்கும் இருக்கும் ஆயிரக்கணக்கான காஷ்மீரி மாணவர்கள் இரவோடு இரவாக ஸ்ரீநகருக்கு புறப்பட்டுச்செல்லும் நிலைக்கு ஆளாகினர். `எங்கள் வாழ்வில் அதுபோன்ற கடினமான பயணத்தை நாங்கள் செய்ததில்லை. வழியில் பல இடங்களில் வண்டிகள் மாறி, ஸ்ரீநகருக்கு வந்துசேர்ந்தோம். இன்னும் எங்களுக்கு உடல்நிலை சீராகவில்லை’ என்று கண்ணீர் வடித்தார்கள், அவர்கள். ஆனால், அது நமக்கு அதிர்ச்சியளிக்கக் கூடியதாக இல்லை. அப்படி அதிர்ச்சி அளித்திருந்தால், ஆக்ரா ஹோட்டலில் `நாய்களுக்கு அனுமதியுண்டு. ஆனால், காஷ்மீரிகளுக்கு அனுமதியில்லை’ என்று ஒட்டப்பட்ட வாசகம் எதன் அறிகுறி என்பதை உணர்ந்திருப்போம். என்ன செய்வது? ‘நாட்டுப் பற்று’ நம் கண்ணை மறைக்கிறது. ஆகவேதான் மஹூவா நம் மண்டையில் குட்டிச் சொன்னார், `கண் திறந்து பாருங்கள்’ என்று. இப்போதும் திறக்கவில்லையென்றால், அன்று காஷ்மீரி மாணவன் நின்றிருந்த இடத்தில் நாளை மேற்குவங்கத்தைச் சேர்ந்த மாணவனோ அல்லது தமிழ்நாட்டு மாணவனோ நின்று கொண்டிருப்பர். அது நமக்கு சரியென்றால் இதே அமைதியை இப்படியே தொடர்வோம்.

இன்னொரு கொடுமையும் அப்போது நடந்தது. பெங்களூருவில் இருக்கும் ‘கராச்சி பேக்கரி’யில், ‘கராச்சி’ எனும் பெயரை மட்டும் மறைத்தார்கள் நாட்டுப் பற்றாளர்கள் சிலர். அந்தக் கடை, 54 ஆண்டுகளாக அங்கே இயங்கி வருகிறது. அதன் பெயர், ஒரு காரணப்பெயர். ஆனால், அதைக்கூட அறிய முயலாத அளவுக்கு, நம் மனநிலையில் மடத்தனத்தை நிறைக்க ஆரம்பித்து விட்டோம். இல்லை, நிறைக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள்! ‘ஜான் மால்கோவிச்’ படத்தில் வருவதைப் போல, நம் மண்டைக்குள் நுழைந்து நம்மை ஆட்டுவிக்கிறார்கள். நாமும் ஆடிக் கொண்டிருக்கிறோம். ‘மக்கள்தான் தேசம், மக்களுக்காக நிற்பதே தேசியவாதம்’ என்பதை நாம் மனதில் நிறுத்தவேண்டிய நேரமிது. மொய்த்ராவின் உரை, அதைத்தான் உணர்த்தியிருக்கிறது. உண்மையில், காஷ்மீரி மாணவர்களையும் தொழிலாளர்களையும் பத்திரமாக அவர்களின் வீடுகளுக்கு அனுப்பிவைத்த மக்கள்தான், ஆகச்சிறந்த தேசப்பற்றாளர்கள். அதை உணர்வோம்!

அப்புறம், ஊதுகுழல் ஊடகங்கள்...பாகிஸ்தான் மீதான போர்ப்பதற்றத்தின்போது ஒன்று நடந்தது. அதாவது, ஜனநாயக ஆட்சியின் வாசனையை அறியாத பாகிஸ்தான் ஊடகங்கள், `போர் வேண்டாம்’ என்று பேசிய வேளையில், இந்திய ஊடகங்களில் சில 'போர்களை கொண்டாடுவோம் ' என்று பேசிக் கொண்டிருந்தன. சில ஊடகங்கள், ராணுவ உடையுடன் நிகழ்ச்சிகளைத் தொகுத்து அளிக்கும் அளவுக்குச் சென்றன. அத்தனைக்கும் பின்னால் இருந்தது `ஆளுங்கட்சியின் தேசியவாத ஆயுதத்தை இன்னும் ஆழமாக மக்களின் மனதில் இறக்கவேண்டும்’ என்ற அதீத ஆர்வம். அவர்களுக்கும் பாவம் பசிக்கும்ல!

அனைத்தையும் கடந்து, நின்று நிதானித்துச் செயல்படும் ஊடகங்களும் இருந்தன, இருக்கின்றன. ஆனால், அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட பட்டங்கள் இவை... `தேசவிரோத சக்திகள், அந்நிய நாட்டிடம் காசு வாங்கியவர்கள்’. என்ன சொல்வது? இதையும் சரியாகக் கவனித்து அடித்திருக்கிறார், மொய்த்ரா. `ஆளுங்கட்சியின் அஜென்டாக்களை ஒளிபரப்புவது மட்டுமே இங்கிருக்கும் ஊடங்களின் ஒரே வேலையாக இருக்கிறது’ என்று, போட்டுத்தாக்கி இருக்கிறார்.

இனி சொல் இல்லை. ஒற்றையுரையில் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கும் அபாய மணி அடித்திருக்கிறார், மஹூவா. கவனிப்பதும் கடந்து செல்வதும் அவரவர் விருப்பம்!