`மரம் நடுவதற்குத்தான் சென்றார்!'- எம்.எல்.ஏ சகோதரரால் பெண் அதிகாரிக்கு நேர்ந்த துயரம் | Women forest guards was allegedly attacked by TRS workers in Telangana

மரம் நடுவதற்காக வந்த வனத்துறை பெண் அதிகாரியை தெலங்கானாவின் ஆளும் கட்சி ஆதரவாளர்கள் தாக்கிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தெலங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகரராவ், காலேஸ்வரம் நீர்ப் பாசன திட்டத்துக்கான அணையை சமீபத்தில் திறந்துவைத்தார். அந்தத் திட்டத்துக்காக ஜெய்சங்கர் பூபல்லி மாவட்டத்தில் பல மரங்கள் வெட்டப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

வெட்டிய மரங்களுக்கு மாற்றாக `ஹரிதா ஹரம்’ என்ற பெயரில் மாநிலம் முழுவதும் புதிய மரங்களை நடும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக அசிஃபாபாத் என்ற மாவட்டத்தில் உள்ள கொமரம் பீம் கிராமத்தில் மரங்களை நடுவதற்காக அம்மாநில வனத்துறை அதிகாரி அனிதா சென்றுள்ளார்.

அவருடன் இணைந்து மற்ற பணியாளர்களும் மரம் நடும் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும்போது அங்கு வந்த எம்.எல்.ஏ கோனேரு கன்னப்பாவின் சகோதரர் கோனேரு கிருஷ்ணா ராவ் மற்றும் ராஷ்ட்ரிய சமிதி கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள், `இது எங்கள் இடம். இங்கு எதுவும் செய்யக் கூடாது’ எனக் கூறி அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

ஒரு கட்டத்தில் அதிகாரிகளுக்கும் எம்.எல்.ஏ-வின் சகோதரருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் முற்றியதையடுத்து கட்சியின் ஆதரவாளர்கள் அதிகாரி அனிதாவை தாக்க முற்பட்டுள்ளனர். அவர்களுக்குப் பயந்து அனிதா உடனடியாக அருகில் இருந்த டிராக்டரின் மீது ஏறிக்கொள்கிறார்.

அப்போதும் விடாமல் அவரைத் துரத்தி வந்த கும்பல் அனிதாவை சூழ்ந்துகொண்டு சரமாரியாக தாக்கியுள்ளனர். இதில் அதிகாரிக்குப் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. பின்னர் அங்கு வந்த காவலர்கள் அனிதாவை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனர்.

எம்.எல்.ஏ-வின் சகோதரர் மற்றும் ஆளும் கட்சி ஆதரவாளர்கள் இணைந்து அதிகாரி அனிதாவைத் தாக்கும் காட்சிகள் சமூகவலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது. இந்தச் சம்பவத்துக்கு தெலங்கானாவின் எதிர்க்கட்சியினர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், இதுபற்றி பேசிய தெலங்கானா காவல்துறை கண்காணிப்பாளர், `கிருஷ்ணா ராவை கைது செய்து அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்துள்ளோம். இந்த விவகாரம் தொடர்பாக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.



#WATCH Telangana: A police team & forest guards were attacked allegedly by Telangana Rashtra Samithi workers in Sirpur Kagaznagar block of Komaram Bheem Asifabad district, during a tree plantation drive. (29.06.2019) pic.twitter.com/pZ0H3Qg2Ud