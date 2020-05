Published: 08 May 2020 11 AM Updated: 08 May 2020 11 AM

`வெட்டப்பட இருக்கும் 2.7 லட்சம் மரங்கள்.. உயிரினங்களின் நிலை?’ -நீர்சக்தி திட்டத்துக்கு வலுக்கும் எதிர்ப்பு