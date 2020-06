International yoga day:`கொரோனா நோயாளிகள் யோகாவால் பலனடைகிறார்கள்!’ - பிரதமர் மோடி

இந்தியாவில் கடந்த சில தினங்களாக கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு அதன் உச்சத்தை அடைந்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. கொரோனா வைரஸால் பாதிப்படைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இந்தியாவில் 4 லட்சத்தைக் கடந்துள்ளது. கொரோனா வைரஸால் பாதிப்படைந்து உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் 13,000-த்தை நெருங்கியுள்ளது. உலகம் முழுவதும் பாதிப்படைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 90 லட்சத்தை நெருங்கியுள்ளது. உலகளவில் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் 4.60 லட்சத்தைக் கடந்துள்ளது. இந்த வைரஸைக் கட்டுப்படுத்த அமல்படுத்தப்பட்ட ஊரடங்கால் மக்கள் பலரும் வீடுகளிலேயே முடங்கியுள்ளனர். இதனால், இந்த ஆண்டு `Yoga at Home and Yoga with Family' என்ற தலைப்பின் கீழ் யோகா தினத்தை கொண்டாடுவதாக மோடி குறிப்பிட்டார்.