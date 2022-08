டோலோ 650-ஐ பரிந்துரைக்க மருத்துவர்களுக்கு ரூ.1,000 கோடிக்கு இலவசங்கள்?! - அதிர்ச்சித் தகவல்

இந்திய மருத்துவ மற்றும் விற்பனை பிரதிநிதி சங்கத்தின் கூட்டமைப்பு (The federation of Medical and sales representative association of India) என்ற அமைப்பு சார்பாக தொடுக்கப்பட்ட வழக்கில், அந்த அமைப்பு சார்பாக மூத்த வழக்கறிஞர் சஞ்சய் பரீக் வாதாடினார். மருந்து மாதிரிகள் மருத்துவர்களுக்கு வழங்கப்படுவதை குறித்து பேசிய அவர் உதாரணமாக டோலோ மாத்திரை குறித்து குறிப்பிட்டு பேசினார், `ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான டோலோ 650 மாத்திரையை மருத்துவர்களுக்கு இலவச மாதிரிகளாக வழங்குவதில் செலவிடப்பட்டுள்ளது. அதனால் மருத்துவர்களும் அந்த மருந்தை பரிந்துரை செய்கிறார்கள்" எனக் கூறினார். இந்த தகவல்களை Central board of direct taxes (CBDT) ல் இருந்து பெற்றதாகக் கூறினார்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி சந்திரசுத், "நீங்கள் கூறும் விஷயங்கள் காதுக்கு இனிமை தரக்கூடிய விஷயமாக இல்லை. எனக்கு கோவிட் தொற்று ஏற்பட்ட போது நானும் அதே மாத்திரையை தான் உட்கொண்டேன். இது அதிமுக்கியத்துவமிக்க பிரச்னை” என்றார்.