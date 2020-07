MSD: `மெயின்டெயின் சோசியல் டிஸ்டன்ஸ்' - மும்பை போலீஸின் வேற லெவல் கிரியேட்டிவிட்டி

இந்தப் பதிவின் கேப்ஷனில், ``Do it the `Mahi Way’ - Stay `Not Out’, Stay Cool & Stump #Coronavirus” என்று பதிவிட்டு தோனிக்கு தங்களது பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளனர். இதனுடன் #HappyBirthdayMahi மற்றும் #SocialDistancing என்ற ஹேஷ்டேக்குகளையும் பதிவிட்டுள்ளனர். மும்பை காவல்துறை எப்போதும் வித்தியாசமாகவும் நெட்டிசன்களை ஈர்க்கும் வகையிலும் ட்விட்டரில் பதிவுகளை இடுவது வழக்கம். அவ்வகையில், இந்தப் பதிவும் நெட்டிசன்கள் பலரது கவனத்தையும் பெற்றுள்ளது. நெட்டிசன்கள் இந்தப் பதிவின் கீழே, ``வேற லெவல் கிரியேட்டிவிட்டி, நன்றாக விளையாடுகிறீர்கள் மும்பை போலீஸ், கிரியேட்டிவிட்டியின் அடுத்த லெவல்” போன்ற கமென்டுகளால் காவல்துறையைப் பாராட்டி வருகின்றனர்.