Published: 12 May 2020 11 AM Updated: 12 May 2020 11 AM

`உலகப்போரைப் போலவே கொரோனாவுக்கு முன், கொரோனாவுக்குப் பின் என உலகம் மாறிவிட்டது!’ - பிரதமர் மோடி