Published: 13 May 2020 8 AM Updated: 13 May 2020 8 AM

ஒரு வாரத்துக்கு இடமில்லை; 1.7 லட்சம் பேர் புக்கிங்! - வரவேற்பைப் பெற்ற சிறப்பு ரயில்கள்