Published: 20 May 2020 9 AM Updated: 20 May 2020 9 AM

`விவசாயிகளின் தற்கொலைகளைக் கண்டிருப்போம்.. இனி ஆசிரியர்கள்!'- தெலங்கானா ஆசிரியர் வேதனை