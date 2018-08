இந்த ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பின் விலை 26,000 ரூபாய்.. இதில் அப்படி என்னதான் இருக்கிறது?

சில ஆப்களின் விலை 26,000 ரூபாயாக விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவ்வளவு விலை கொடுத்து எதை வாங்கலாம் தெரியுமா ?

ஐபோன் போன்ற ஒரு ஸ்மார்ட்போனை அவ்வளவு விலை கொடுத்து வாங்கி அதில் ஆப்களைப் பயன்படுத்துவதற்கும் பணம் செலுத்த வேண்டுமா என்று யோசித்தவர்கள் பலர். அவர்களுக்கு உதவ வந்ததுதான் ஆண்ட்ராய்டு. ஐஓஎஸ் உடன் ஒப்பிடும்போது இதில் பெரும்பாலான ஆப்ஸ் இலவசமாகவே கிடைக்கும். ஆண்ட்ராய்டு வெற்றியடைந்ததற்கு இதுவும் மிக முக்கியமான காரணம். ஆனால், கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரிலும் பணம் செலுத்தி வாங்கக் கூடிய பல ஆப்ஸ் இருக்கத்தான் செய்கின்றன.

இவை சராசரியாக ஐந்நூறு ரூபாய் வரை விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கும். ஆனால், பலரும் நினைத்துக்கூட பார்க்க முடியாத விலையில் ஆப்ஸ் உண்டு. ஆப்பிளின் ஆப் ஸ்டோரில் கூட இவ்வளவு விலை கொண்ட ஆப்கள் இருக்குமா என்பது தெரியவில்லை. ஆனால், கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் இருக்கின்றன. அப்படி அதிக விலை கொடுத்து வாங்கும் அளவுக்கு அதில் என்னதான் ஸ்பெஷல்.

சில ஆப்களின் விலை 26,000 ரூபாயாக விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவ்வளவு விலை கொடுத்து எதை வாங்கலாம் தெரியுமா. கலர் கலராக பல வைரக் கற்களை வாங்க முடியும். மன்னிக்கவும் வைரக் கற்களின் போட்டோவை வாங்க முடியும். உண்மைதான் இதன் மூலமாக எந்த வித உபயோகமும் இருப்பதில்லை. ஆனால், இது போன்ற விசித்திரமான ஆப்கள் கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் இருக்கின்றன. 26,000 ரூபாய் செலுத்தி இதை ஸ்மார்ட்போனில் இன்ஸ்டால் செய்துகொள்ள முடியும்.

அதில் எந்த உபயோகமும் இருக்காது வெறும் வைரக்கல்லின் போட்டோவோ அல்லது நாணயத்தின் போட்டோவோதான் இருக்கும். இந்த விலையில் புதிய அப்டேட்களுடன் உள்ள ஸ்மார்ட்போனையே வாங்க முடியும். ஆனால், இதெல்லாம் தெரிந்தும் கூட சிலர் டவுன்லோடு செய்திருக்கிறார்கள். ஐம்பதாயிரம் டவுன்லோடுகளை தாண்டிவிட்டாலும் அதற்குக் கிடைத்த விமர்சனங்கள்தாம் ஆச்சர்யப்படுத்துபவை. மேலும், அவற்றில் பெரும்பாலானவை நேர்மறையானவை. அதில் ஒன்று ``நான் விரும்பியவள் கடந்த வாரம் என்னை நிராகரித்து விட்டாள். அதன் பிறகு சேமித்த பணத்தில் இந்த ஆப்பை வாங்கினேன். பின்பு இதை அவளிடம் காண்பித்தேன் இப்பொழுது எனக்கு ஒரு அருமையான காதலி கிடைத்திருக்கிறாள்" என்று நன்றி தெரிவித்து விமர்சனம் எழுதியிருக்கிறார் ஒருவர். இதெல்லாம் நம்புற மாதிரியா பாஸ் இருக்கு!

இந்தாங்க... உண்மையிலே உருப்படியான 42 ஆப்ஸ் லிஸ்ட்

விலை கொடுத்தெல்லாம் வாங்க முடியாது என்பவர்களுக்கும் சில விசித்திரமான சில ஆப்களும் ப்ளே ஸ்டோரில் இலவசமாகவே கிடைக்கின்றன. அதில் ஒன்று Nothing. பெயரே இதன் முழுக் கதையையும் கூறி விடும் என்றாலும் இதை டவுன்லோடு செய்து அப்படி என்ன இருக்கிறது என்று பார்ப்பவர்களும் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள். இதை இன்ஸ்டால் செய்து ஓபன் செய்து பார்த்தால் Nothing என்ற ஏழு எழுத்து வார்த்தை மட்டுமே இருக்கும். ஆனால், இந்த ஆப்பின் அளவு எவ்வளவு தெரியுமா, 14 எம்பி. இதை இன்ஸ்டால் செய்பவர்கள் பெரும்பாலானோர் யாருமே இதற்கு எதிர்மறையான கருத்தைத் தெரிவிக்கவில்லை. ரேட்டிங்கையும் கூட வாரி வழங்கியிருக்கிறார்கள். இதையெல்லாம் யாராவது டவுன்லோடு பண்ணுவாங்களா பாஸ்னு நினைத்தால் அந்த நினைப்பை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியதுதான். இறுதியாகக் கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் அப்டேட் செய்யப்பட்டிருக்கும் இது பத்து லட்சம் டவுன்லோடுகளைத் தாண்டி சென்று கொண்டிருக்கிறது.

வழக்கமாகப் பலரும் எந்த ஆப் அதிக பயனுள்ளதாக இருக்குமோ அதைத் தேடுவார்கள். கொஞ்சம் வித்தியாசமாக யோசித்தவர்கள் அதற்கு எதிர்மறையாக `மோஸ்ட் யூஸ்லெஸ் ஆப்' என்ற பிரிவையும் தனியாக உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள். இதில் கிடைக்கும் ஒவ்வொரு ஆப்பும் ஒவ்வொரு ரகம், எடுத்துக்காட்டாக The most Useless App Ever என்ற ஆப். ப்ளே ஸ்டோரில் தேடினால் இதைக் கண்டுபிடிப்பது மிகவும் எளிது. thumbnail இமேஜ் கூட இதற்கு இருக்காது அதற்குப் பதிலாக வெற்றிடம் இருக்கும். ப்ளே ஸ்டோரில் இருக்கும் குறைவான அளவு கொண்ட ஆப்களின் லிஸ்டில் இதைத் தாராளமாகச் சேர்க்கலாம். இதன் அளவு வெறும் 4.7kb மட்டும்தான். இன்றைக்கு இருக்கும் இன்டர்நெட் வேகத்தில் ஒரு நொடியில் இன்ஸ்டால் செய்து விடலாம். இதை எப்படிப் பயன்படுத்துவது, இன்ஸ்டால் ஆனவுடன் இதை ஒரு கிளிக் செய்தால் திறந்த வேகத்தில் ஆப் க்ளோஸ் ஆகும். அவ்வளவுதான் இதன் வேலை.

உங்கள புரிஞ்சிக்கவே முடியலையேப்பா.....