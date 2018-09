காரெத் பலே, பென்ஸிமாயுடன் அணி சேர்வது எப்படி?- எதிர்பார்ப்பில் FIFA 19 கேமின் டெமோ

ஆண்டின் மூன்றாவது காலாண்டு தொடங்கிவிட்டது. முக்கிய கேம்கள் பல ரிலீஸ் ஆகும் காலம் இது. இதில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் கேமான FIFA 19 இரண்டு வாரங்களில் வெளியாகவுள்ளது. இந்நிலையில் இதன் டெமோ வெர்ஷன் நாளை வெளியாகும் என அறிவித்துள்ளது ஈ.ஏ ஸ்போர்ட்ஸ் நிறுவனம்.

Here. We. Go. Start your season and download the #FIFA19 Demo on September 13th! pic.twitter.com/PXLXu82mOa