``தெரியாம பேட்டரியை தொட்டுட்டோம்.. மன்னிச்சிடுங்க!”- கூகுள் செய்த தவறு!

ஆண்ட்ராய்டின் அடுத்த வெர்ஷனின் பெயர் Pie. இந்த வெர்ஷன் சென்ற மாதம்தான் கூகுள் பிக்ஸல் மற்றும் வெகு சில மாடல்களில் வெளியானது. மற்ற மொபைல்களுக்கு வர சில மாதங்கள் ஆகும். இந்த வெர்ஷனின் மிக முக்கியமான வசதிகளின் ஒன்று battery saver. இதில்தான் நேற்று ஒரு சிக்கல் ஆனது.

`ஆண்ட்ராய்டு பை’ தொடர்பான சில சோதனைகளில் கூகுள் ஈடுபட்டபோது தெரியாமல் பல யூஸர்களுக்கும் அந்தச் சோதனை அப்டேட் போய்விட்டது. இதனால், அந்த மொபைல் யூஸர்களுக்கே தெரியாமல் அவர்கள் மொபைலில் battery saving mode ஆக்டிவேட் ஆகிவிட்டது. இதை கூகுளும் ``நாங்க தெரியாம பண்ணிட்டோம்... சாரி பாஸ்” என ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறது.

“Hi all, some of you may have noticed that battery saver turned on automatically today. This was an internal experiment to test battery saving features that were mistakenly rolled out to more users than intended. We have now rolled battery saver settings back to default. Please configure to your liking. Sorry for the confusion.”

அதிகாரபூர்வமாக வெளியாகும்முன்பே அது நம் மொபைலுக்கு வருவது நல்ல விஷயம்தானே? அதற்கு ஏன் நெட்டிசன்கள் குதிக்கிறார்கள்?

ஏனென்றால், இந்த அப்டேட் பற்றி யூஸர்களுக்குத் தெரியாது. அவர்களுக்குத் தெரியாமலே அவர்கள் மொபைலில் வேண்டியதைச் செய்துகொள்ளலாம் என்பது தனிநபர் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் இல்லையா? அதனால்தான் கோபப்படுகிறார்கள் கேட்ஜெட் லவ்வர்ஸ்.

நியாயம்தானே?