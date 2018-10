சர்ச்சை ட்வீட்! - டெஸ்லா தலைவர் பதவியிலிருந்து விலகும் எலான் மஸ்க்

சமீபத்தில், டெஸ்லா நிறுவனத்தின் தலைவர் எலான் மஸ்க் செய்த ட்வீட்டால் பெரும் சர்ச்சை ஏற்பட்டது. இதற்கு, அமெரிக்க பங்கு மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணையம் வழக்குத் தொடர இருந்தது. மஸ்க், தலைவர் பதவியில் இருந்து விலக வேண்டும் என்றும் 20 மில்லியன் டாலர்கள் அபராதமாகச் செலுத்த வேண்டும் என்றும் அவர்களால் வலியுறுத்தப்பட்டது. தற்போது இதை ஏற்றுக்கொண்டு, இரண்டு மாத காலத்துக்குள் பதவி விலகுகிறார் மஸ்க்.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.