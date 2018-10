சர்கார் ஆடியோ லாஞ்ச் இணையத்தில் நடத்தப்பட்டதுக்கு இது தான் காரணமா? #SarkarAudioLaunch

நடிகர் விஜய் நடிக்கும் சர்கார் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா பிரமாண்டமாக நடந்து முடிந்தது. இந்த சர்கார் விழாவின் ஹைலைட்டாக ரசிகர்கள் அனைவரும் தங்கள் மொபைல்களில் இருந்து ஆடியோ வெளியிடுவதைப் போல் ஒரு இணையதளம் உருவாக்கப்பட்டு, அதன் மூலம் தான் இசை வெளியிடப்பட்டது. அந்த தளத்தில் கிளிக் செய்தீர்கள் என்றால் 10 நொடிகளுக்கு ஒரு கவுன்ட் டவுண் வரும். அதன் பின் சர்க்காரின் 5 பாடல்களும் உங்களுக்கு வரும். அதாவது அந்த தளத்தில் அதில் யூடுயூப் வீடியோக்கள் எம்பெட் செய்யப்பட்டிருக்கும்.

இது ரசிகர்களைக் கவர்வதற்கு செய்யப்பட்டது தான் என்றாலும் இதற்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்கலாம் எனக் கூறப்படுகிறது. அதாவது சர்கார் இசை உரிமத்தை மிகப்பெரிய விலை கொடுத்து வாங்கியுள்ளது சோனி மியூசிக் நிறுவனம். விஜய், ஏ ஆர் ரஹ்மான் என இருவரும் சேரும் இந்த பெரும் வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக்கொண்டு சோனி சவுத் என்ற புதிய யூடூப் சேனல் ஒன்றைத் தொடங்கியுள்ளது. ஏற்கனவே Vevo என்ற பிரபல வீடியோ நிறுவனத்துடன் கைகோர்த்து சோனி மியூசிக் சவுத் விவோ என்ற சேனல் பிரபலமாக இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எப்படியும் சோனியின் சேனல் என்பதால் பிரபலமாகிவிடும் என்றாலும் புதிய சேனலில் ரசிகர்கள் பாடல்களை எளிதாகக் கண்டுபிடிக்க வேண்டுமென்றும், இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக்கொண்டு தொடக்கத்திலையே பல பேரிடம் இந்த சேனலை கொண்டு சேர்க்க வேண்டுமென்றும் தான் இந்த இணையத்தில் ரசிகர்கள் மூலம் ஆடியோ வெளியிடும் முயற்சியாம். ஏற்கனவே 'சிம்டாங்காரன்' பாடலை சன் டிவியின் யூடுயூப் சேனலில் 1 கோடிக்கும் அதிகமானோர் பார்த்துவிட்ட போதிலும் , இந்த புதிய சோனி மியூசிக் சவுத் சேனலில் 5 நாட்கள் முன் வெளியிடப்பட்டு 25 லட்சம் வியூஸை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது அந்த பாடல். தற்போது இந்த சேனலில் சர்கார் பாடல்கள் மட்டும் தான் உள்ளன குறிப்பிடத்தக்கது.

