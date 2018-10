3.16 கோடிக்கு விலைபோன AI ஓவியம்... என்ன ஸ்பெஷல்?

கிறிஸ்டிஸ் என்னும் ஏல நிறுவனமானது செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மூலம் கணினி வரைந்த ஓவியம் ஒன்றை 3.16 கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்து அனைவரையும் ஆச்சர்யத்துக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது. 252 வருடம் பழைமையான இந்த நிறுவனம் ஏலத்தில் விடும் முதல் AI ஓவியம் இதுதான். ஆனால், ஆச்சர்யத்துக்கு இதுமட்டும் காரணம் அல்ல; வெறும் 7 லட்சம் வரைதான், இந்த ஓவியம் ஏலம் போகும் என்றுதான் அந்த நிறுவனமே நினைத்திருந்தது. ஆனால், இப்போது 3.16 கோடி ரூபாய்க்கு ஏலம் போயிருக்கிறது. அதுதான் ஆச்சர்யத்துக்கு முக்கிய காரணம். இந்த அசத்தல் ஓவியத்தின் பெயர் 'Portrait of Edmond Belamy.’

Obvious என்ற குழு இதைத் தயாரித்துள்ளது. 3 பிரெஞ்சு மாணவர்களைக் கொண்ட இந்தக் குழு GAN (generative adversarial network) என்ற தானே கற்றுக்கொள்ளும் (machine learning) வழிமுறையின் மூலம் கணினியில் இந்த ஓவியத்தை வரைந்துள்ளனர். 14-ம் நூற்றாண்டு முதல் 20-ம் நூற்றாண்டு வரையான காலத்தில் வரையப்பட்ட சுமார் 15,000 பழைய ஓவியங்களைத் தரவாக எடுத்துக்கொண்டு அதில் இருக்கும் நுட்பங்களைக் கற்று அதை வைத்து சொந்தமாக ஓவியம் வரைய முயற்சி செய்வது இந்த GAN. வரைந்த ஓவியத்தை அச்சடித்து ஏலத்தில் விட்டுள்ளது இந்தக் குழு. கையெழுத்தைக்கூட அதுவாக சேர்த்துள்ளது இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு.

இந்த வழிமுறை 19 வயது மாணவர் ஒருவர் ராபி பராட் வடிவமைத்த முறையைக் காப்பி அடித்து உருவாக்கப்பட்டது என்று புகார்கள் எழுந்துள்ளன. முழுதாக இல்லையென்றாலும் முக்கால்வாசி முக்கியமான டெக்னிக்கல் விஷயங்கள் எடுக்கப்பட்டிக்கின்றன என்றே AI ஓவிய சமூகத்தை சேர்ந்த வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். Open Licenseல் தான் இதை ராபி பராட் செய்துள்ளதால், இப்போது வந்திருக்கும் தொகையில் சட்டப்படி பங்குகேட்க முடியாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

#AuctionUpdate The first AI artwork to be sold in a major auction achieves $432,500 after a bidding battle on the phones and via ChristiesLive https://t.co/XiDVxVGa1n pic.twitter.com/7dxirT55i8