தீபாவளி எமோஜி எது? சாய்ஸை உங்களிடம் விடும் ட்விட்டர்! #HappyDiwali

பிரபல நிகழ்வுகள், விழாக்கள், பண்டிகைகள் பொழுதுகளில் பிரபல சமூகவலைதளமான ட்விட்டர் அது தொடர்பான ஹேஷ்டேக்குகளுடன் எமோஜி ஒன்றைச் சேர்ப்பது வழக்கம். அதுபோல இந்தத் தீபாவளிக்கும் எமோஜி ஒன்றை ஹேஷ்டேக்குகளுடன் சேர்க்கவுள்ளது ட்விட்டர். ஆனால் சாய்ஸ் உங்களுடையது.

கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாகவே இந்த எமோஜி தேர்வை இந்தியர்களிடமே கொடுத்திருந்தது. இந்த முறையும் அதையே பின்பற்றவுள்ளது. மூன்று வெவ்வேறு எமோஜிகளில் இருந்து உங்களுக்குப் பிடித்த ஒன்றை நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம். அதிக வாக்கை பெறும் எமோஜி இந்த வருடத் தீபாவளி எமோஜியாக தேர்வு செய்யப்பட்டு தீபாவளி வாழ்த்து தொடர்பான #HappyDiwali மற்றும் சில ஹேஷ்டேக்களுடன் சேர்க்கப்படும்.

Guess what? This year, we want you to choose which emoji you'd like to see next to #HappyDiwali on Twitter. Watch the video, and then vote in the poll below. You have 24 hours, so get voting!