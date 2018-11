``எதிர்கால ஸ்மார்ட்போன்கள் இப்படித்தான் இருக்கும்!’’ - சாம்சங் கையில் எடுக்கும் புதிய தொழில்நுட்பம்

பத்து வருடங்களுக்கு முன்னால் ஸ்மார்ட் போன்களுக்கென பொதுவான வடிவமைப்பு ஏதும் இல்லை. மொபைல் நிறுவனங்கள் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக புதுப்புது வடிமைப்பில் மொபைல்களைத் தயாரித்துக்கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால், ஒரு ஸ்மார்ட்போன் என்றால் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தது மட்டுமன்றி அதைச் செய்தும் காட்டினார் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ். ஐபோனின் அறிமுகத்துக்குப் பின்னால் வெளியான பிற ஸ்மார்ட்போன்களில் ஐபோனின் தாக்கத்தை உணர முடிந்தது. இன்றைக்கு நம் கைகளில் ஒரு ஸ்மார்ட்போன் இருந்தால் அதற்குப் பொதுவாக ஒரு வடிவமைப்பைக் கொடுத்தது ஐபோன்தான். ஆனால், கடந்த பத்தாண்டுகளில் ஸ்மார்ட்போன்களின் வடிவமைப்பில் பெரிதாக எதுவும் மாற்றம் ஏற்படவில்லை. ஆப்பிள்கூட தனது ஐபோன்களில் புதிய விஷயங்களைக் கொடுப்பதுபோலத் தெரியவில்லை. ஒருவேளை ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் இருந்திருந்தால் ஐபோனின் வடிவமைப்பு அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்ந்திருக்கக்கூடும்.

டூயல் கேமரா, நாட்ச், ஃபிங்கர்பிரின்ட் எனக் கூடுதல் விஷயங்கள் வந்து சேர்ந்தாலும் பல வருடங்களாக ஸ்மார்ட்போனின் வடிவமைப்பு ஒரே மாதிரிதான் இருக்கிறது. குறிப்பாக நீண்ட காலமாக எதிர்பார்க்கப்படும் முன்புறம் டிஸ்ப்ளே முழுவதையும் பயன்படுத்தும் வகையிலான ஒரு ஸ்மார்ட்போனை எந்த நிறுவனத்தாலும் உருவாக்க முடியவில்லை. அதைச் சாத்தியப்படுத்த நினைக்கிறது சாம்சங் நிறுவனம். இது தொடர்பான தொழில்நுட்பங்களை அண்மையில் அறிமுகப்படுத்தியிருந்தது. அவை மட்டும் ஒரு ஸ்மார்ட்போனில் பயன்படுத்தப்பட்டால் ஸ்மார்ட்போன் வடிவமைப்பை சாம்சங் நிறுவனம் அடுத்த கட்டத்துக்குக் கொண்டு செல்லும்.

சாம்சங்கின் புதிய தொழில்நுட்பங்கள்

இப்போது ஒரு ஸ்மார்ட்போனின் டிஸ்ப்ளேவை முழுமையாகப் பயன்படுத்த முடியாததற்குக் காரணம் இருக்கிறது. டிஸ்ப்ளே தவிர்த்து வேறு சில விஷயங்களுக்கும் போனின் முன்புறத்தில் இடம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக Proximity Sensor, Ambient Light Sensor போன்றவற்றை ஸ்மார்ட்போனின் முன்புறம்தான் வைக்க முடியும். இயர்போன் ஸ்பீக்கரையும் முன்புறமே கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதற்கும் மேலாக ஃபிரன்ட் கேமராவை தவிர்க்கவே முடியாது. இந்தச் சிக்கல்களையெல்லாம் சரி செய்தால் போதும் முன்புறம் முழுவதுமே டிஸ்ப்ளேவை கொடுத்து விட முடியும். இப்போது சில நிறுவனங்கள் இந்தச் சிக்கல்களை சரி செய்வதற்கு சில வழிகளையும் கண்டறிந்திருக்கின்றன. ஃபிரன்ட் கேமராவுக்கு ஸ்லைடு வைடிமைப்பில் தீர்வு, சென்சார்களையும் டிஸ்ப்ளேவுக்கு அடியிலேயே கொடுத்தது. என புதிய தொழில்நுட்பங்கள் தற்போது சில ஸ்மார்ட்போன்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆனால், இவற்றையெல்லாம் விஞ்சும் வகையில் அமையப்போகிறது சாம்சங்கின் புதிய தொழில்நுட்பங்கள். FoD (Fingerprint on Display), (HoD) Haptics on Display, (SoD) Sound on Display மற்றும் (UPS) Under Panel Sensors என்ற மூன்று புதிய தொழில்நுட்பங்களுமே சாம்சங்கின் அடுத்த ஃப்ளாக்ஷிப் ஸ்மார்ட்போனான கேலக்ஸி S10-ல் பயன்படுத்தப்படும் வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன.

FoD (Fingerprint on Display) எனப்படுவது டிஸ்ப்ளேவுக்கு அடியில் ஃபிங்கர்பிரின்ட் சென்சாரைப் பயன்படுத்தும் தொழில்நுட்பம். தற்போது சில ஸ்மார்ட்போன்களில் இந்த வகையான சென்சார் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. சில நாள்களுக்கு முன்னால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒன் ஒளஸ் 6T ஸ்மார்ட்போனில்கூட திரைக்கு அடியில் ஃபிங்கர்பிரின்ட் சென்சார் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், இது போன்ற சென்சார்களை உற்று நோக்கினால் இரண்டு விஷயங்கள் புரியும். ஒன்று இவை எப்போதுமே செயல்பாட்டில் இருக்காது. எனவே, டிஸ்ப்ளேவை ஆன் செய்ய வேண்டியிருக்கும். மற்றொன்று டிஸ்ப்ளேவின் குறிப்பிட்ட பகுதியில் விரலை வைத்தால் மட்டுமே இது செயல்படும். இந்த இரண்டு சிக்கலையுமே சாம்சங்கின் FoD தொழில்நுட்பம் தீர்த்து வைக்கும். FoD தொழில்நுட்பத்தில் அல்ட்ராசோனிக் வகை ஃபிங்கர்பிரின்ட் சென்சார் பயன்படுத்தப்படும். இதன் மூலமாக அதிவேகமாகப் போனை அன்லாக் செய்ய முடியும். UPS தொழில்நுட்பம் மூலமாக அனைத்து வகையான சென்சார்களையுமே டிஸ்ப்ளேவுக்கு அடியில் பயன்படுத்த முடியும். தற்போது இருக்கும் இயர் போன் ஸ்பீக்கர்களை SoD தொழில்நுட்பம் மூலமாக நீக்கிவிடலாம். இதன் மூலமாகப் போனின் டிஸ்ப்ளேவே ஒரு ஸ்பீக்கராக செயல்படும். HoD தொழில்நுட்பம் டிஸ்ப்ளேவில் கூடுதலாக உணர்வை அளிக்கும். இதன் மூலமாகப் போனில் விளையாடும் கேம்களை உணர முடியும்.

மேலே இருப்பவற்றையெல்லாம் மற்ற நிறுவனங்கள் ஏற்கெனவே ஏதோ ஒரு வகையில் சாத்தியப்படுத்த முயன்று வந்தாலும் ஃபிரன்ட் கேமரா விஷயம் மட்டும் வேறு எந்த நிறுவனங்களும் முயற்சி செய்யாத ஒன்றாக இருக்கப்போகிறது. UPS தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் சென்சார்களைளைப் போலவே ஃபிரன்ட் கேமராவின் இருப்பிடமும் டிஸ்ப்ளேவுக்கு அடியிலேயே இருக்கப்போகிறது. அது எப்படி சாத்தியம் என்றால் கேமராவுக்கு முன்னால் இருக்கும் டிஸ்ப்ளேவின் பகுதி ஒளிபுகும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும். சாதாரண சமயத்தில் காட்சி தெரியும் டிஸ்ப்ளேவின் குறிப்பிட்ட பகுதி கேமரா செயல்பாட்டில் இருக்கும்போது ஒளி புகும் வகையில் மாற்றமடையும் எனத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. தற்போது ஸ்மார்ட்போன்களுக்கான டிஸ்ப்ளேக்களைத் தயாரிப்பதில் உலக அளவில் சாம்சங் நிறுவனம் முன்னிலை வகிக்கிறது. இப்போது வெளியாகியுள்ள தகவல்கள் மட்டும் உண்மையாக இருக்கும்பட்சத்தில் சாம்சங்கின் புதிய ஸ்மார்ட்போன் மூலமாக முற்றிலும் புதிய அனுபவத்தைப் பெற முடியும்.



சாம்சங் நிறுவனம் தனது முதல் ஆண்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகப்படுத்தி அடுத்த வருடத்துடன் 10 ஆண்டுகள் நிறைவடையப்போகிறது. எனவே, அடுத்த வருடம் அறிமுகப்படுத்தப்போகும் ஸ்மார்ட்போன் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறது சாம்சங். இதே போலத்தான் ஐபோன் வெளியாகி 10 வருடங்கள் கழித்து அறிமுகப்படுத்தப்போகும் ஐபோனில் கொஞ்சம் அதிகமாகவே எதிர்பார்த்துக் காத்துக் கிடந்தார்கள் ஆப்பிள் ரசிகர்கள். ஆனால், ஆப்பிள் அவர்களின் எதிர்பார்ப்பைப் பூர்த்தி செய்யவில்லை. ஹோம் பட்டனைத் தூக்கிவிட்டு நாட்சை கொடுத்ததுதான் கடந்த 10 வருடங்களில் ஐபோனின் வடிவமைப்பில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய மாற்றம். அடுத்ததாக இது சாம்சங்கின் முறை, முன்பு போலவே எதிர்பார்ப்பும் எகிறிக் கிடக்கிறது. சாம்சங் என்ன செய்யப்போகிறது என்பது அடுத்த வருடம் தெரிந்துவிடும்.