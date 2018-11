``வாக்குரிமை ஏன் முக்கியம்?’’ - இந்தியா வந்த ட்விட்டர் CEO-வின் மெசேஜ் #PowerOf18

பிரபல சமூக வலைதளமான ட்விட்டர் நிறுவனத்தின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி (C.E.O) ஜாக் டோர்சி நவம்பர் 9 இந்தியா வந்தார். அவரின் முதல் இந்தியப் பயணம் இது. இந்தப் பயணத்தின் முக்கிய பகுதியாக இன்று டெல்லி ஐ.ஐ.டி-யில் மாணவர்களிடையே உரையாற்றினார் அவர். அரசியல் மற்றும் சமூக மாற்றத்தில் மாணவர்களின் பங்கு எவ்வளவு முக்கியமானது, ஓட்டுரிமையின் மதிப்பு என்ன, போலிச் செய்திகளைத் தடுப்பது எப்படி, தான் C.E.O ஆன கதை போன்ற பல விஷயங்கள் பற்றி மாணவர்களுடன் அவர் விவாதித்தார். இது தொடர்பான ட்விட்டரின் முன்னெடுப்பு ஒன்றையும் அங்கு அறிமுகப்படுத்தினார். இது தொடர்பான கேள்விகளை ட்விட்டரில் #PowerOf18 என்ற ஹேஷ்டேக்குடன் மக்கள் அவரிடம் கேட்டனர். இது ஓட்டுரிமையின் முக்கியத்துவத்தை இளைஞர்கள் மற்றும் மக்களிடையே எடுத்துச் செல்வதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஹேஷ்டேக். இது குறித்து வீடியோ ஒன்றைக்கூட வெளியிட்டிருந்தது ட்விட்டர் இந்தியா பக்கம்.

Will be at IIT Delhi today to meet students and have a conversation. Ask your questions using the hashtag #powerof18