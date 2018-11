ஃபிளாஷ் சேலில் முறைகேடு... கையும் களவுகமாக சிக்கிய ஷியோமி!

பி ரிட்டனில் வாடிக்கையாளர்களைக் கவர்வதற்காக ஷியோமி நிறுவனம் செய்த விளம்பரத்தால் அந்நிறுவனம் சர்ச்சையில் சிக்கியிருக்கிறது. கொடுக்கும் பணத்திற்கு ஏற்ற வசதிகளைத் தருவதில் ஷியோமியை விட்டால் வேறு ஆள் கிடையாது. அந்த ஒரு காரணத்திற்காகவே பல நாடுகளின் சந்தைகளில் கொடி கட்டிப் பறக்கிறது ஷியோமி நிறுவனம். ஷியோமி நிறுவனம் ஒவ்வொரு முறை புதிய ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகப்படுத்தும் போதும் அதற்கு எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் அதை வாங்கும் போதுதான் அதில் இருக்கும் சிக்கல் தெரிய வரும். அந்தப் போனை உடனடியாக வாங்கி விட முடியாது. எப்பொழுது போய் பார்த்தாலும் அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்கிலேயே இருக்கும் அந்த ஸ்மார்ட்போன். அதன்பிறகு அடுத்த வாரம் வரை காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும். தற்பொழுது அதே போல ஒரு ஒரு அவுட் ஆப் ஸ்டாக் விஷயத்தில்தான் கையும் களவுமாகச் சிக்கியிருக்கிறது ஷியோமி.

ஃபிளாஷ் சேலா...கிரேஸி சேலா குழப்பிய ஷியோமி

சீனாவைச் சேர்ந்த ஸ்மார்ட்போன் நிறுவனமான ஷியோமி தொடங்கப்பட்டு குறுகிய காலத்திற்குளாகவே மொபைல் சந்தையில் முக்கிய இடத்தைப் பிடித்திருக்கிறது. சமீப காலமாக தனது சந்தையை உலகம் முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளில் விரிவுபடுத்துவதற்கு முடிவு செய்து அதற்கான பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக கடந்த 8-ம் தேதி பிரிட்டனில் தனது தயாரிப்புகளை புதிதாக அறிமுகப்படுத்தியது. அதைக் கொண்டாடும் வகையில் சில ஆபர்களையும் அறிவித்திருந்தது. அதில் ஒன்றுதான் 'கிரேஸி டீல்ஸ்' என்ற சிறப்பு விற்பனை மூலமாக 1 யூரோவிற்கு ஸ்மார்ட்போன்கள் விற்பனை செய்யப்படும் என்பது. 1 யூரோ என்றால் இந்திய மதிப்பில் 80 ரூபாய். அந்த விலையில் ஸ்மார்ட்போன் என்றால் யாராவது வேண்டாம் என்பார்களா? எனவே இந்த விளம்பரம் சமூக வலைத்தளங்களில் அதிகமாகப் பரவியது மட்டுமின்றி மக்களிடையே எதிர்பார்ப்பும் எகிறியது. ஆனால் 9-ம் தேதி குறிப்பிட்ட விற்பனை நேரத்தில் மக்கள் ஷியோமியின் பக்கத்தை அணுகி வாங்க முயற்சிக்கும் போது அவர்களுக்குக் கிடைத்த பதில் 'அவுட் ஆqப் ஸ்டாக்' என்பதுதான். இது பலருக்கும் அதிர்ச்சியைக் கொடுத்தது. சிலருக்கு இதில் ஏதோ முறைகேடு நடந்திருப்பதாகத் தோன்றவே ஷியோமியின் இணையப் பக்கத்தின் 'சோர்ஸ் கோடை' பரிசோதித்த போதுதான் அந்த அதிர்ச்சித் தகவல் தெரிய வந்தது.

@XiaomiUK_ Your promotion for the £1 phone was a scam. Looking at the logic and browser requests, there are no calls to check stock limits, you simply swap the text to show 'out of stock' once the timer expired. pic.twitter.com/4HxKFENufL