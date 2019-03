அப்டேட் செய்தால் அனைத்தும் அழியும் - வாட்ஸ்அப் பீட்டா செயலியில் புதிய சிக்கல்! | Whatsapp beta app bug delete photos in chats

பயன்பாட்டு அனுபவத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் வாட்ஸ்அப் செயலியில் அவ்வப்போது புதிய வசதிகள் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன. அது அனைத்து பயனாளர்களுக்கு கொடுக்கப்படுவதற்கு முன்பாக பீட்டா செயலியில் கொடுக்கப்பட்டு பரிசோதனை செய்யப்படும். அதை பீட்டா டெஸ்ட்டர்கள் டவுன்லோட் செய்து பயன்படுத்த முடியும். அது பரிசோதனைக்காகவே கொடுக்கப்படும் என்பதால், அந்தச் செயலியில் சில பிரச்னைகள் இருக்கலாம். அதுபோல தற்பொழுது வெளியிடப்பட்டுள்ள பீட்டா செயலியின் ஒரு பதிப்பில் போட்டோக்கள் உட்பட சில மீடியா ஃபைல்கள் ஆகியவை அழியும் Bug ஒன்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. ஆண்ட்ராய்டு இயங்குதளத்துக்கான வாட்ஸ்அப் 2.19.66 பதிப்பில் இந்தப் பிரச்னை உள்ளதாக அதைப் பயன்படுத்திய சிலர் சமூக வலைதளங்களில் தெரிவித்திருக்கிறார்கள்.

@WhatsApp @WABetaInfo #whatsapp #whatsappbeta

In my chats, there are no images/video/voice messages visible. Neither in the media tab in the profile.

Status has a similar problem. Images/videos I can find in the gallery but what with voice messages? Beta bug? (2.19.67) pic.twitter.com/HPeRhjz00V