3 கேமரா... எக்ஸ்ட்ரா கலர்... நாட்ச் இல்லாத ஃபுல் ஸ்க்ரீன்! #OnePlus7 இன்னொரு சிக்ஸ் அடிக்குமா? | One plus 7 will have 3 cameras and bigger screen

PC: twitter.com/Sudhanshu1414



சென்ற ஆண்டு, ‘மரண மாஸ்’ அடித்த மொபைல்களில், ஒன் ப்ளஸ் 6டி முக்கியமான ஒன்று. பக்கா டிஸ்ளே, ஹேங் ஆகாத புராசஸர், தெறிக்கவிடும் கேமரா, மின்னல் வேக க்விக் சார்ஜ் என அத்தனை அம்சங்களும் பக்காவாகப் பொருந்திய மொபைல் எனப் பெயர் வாங்கியது. விலைதான் கொஞ்சம் அதிகமென்றாலும், ’கொடுத்த காசு மேலேயே கூவியது’ ஒன் ப்ளஸ் 6டி.

ஒன் ப்ளஸ் நிறுவனத்திடமிருக்கும் ஒரு பிரச்னை என்னவென்றால், 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை புதிய மாடலை அறிமுகம் செய்வதுதான். 38,000 ருபாய் கொடுத்து மொபைல் வாங்கிய ஒருவர், அதே விலையில் அடுத்த 6 மாதத்தில் இன்னும் சிறந்த மொபைல் கிடைக்கும்போது கொஞ்சம் கடுப்பாகத்தான்செய்வார். இதோ, ஒன் ப்ளஸ்ஸின் அடுத்த மாடல் பற்றிய தகவல்கள் கசிந்திருக்கின்றன.

OnePlus 7 rendered from all angles by case maker.

1/2#OnePlus #OnePlus7 pic.twitter.com/9lR33XCm74