`சாரி பாஸ், அது காப்பிரைட் கன்டென்ட்!' - ட்ரம்ப்பின் வீடியோவையே தூக்கிய ட்விட்டர் | Twitter remove trump's video after getting copyright violation complaint from Warner Bros

`சாரி பாஸ், அது காப்பிரைட் கன்டென்ட்!' - ட்ரம்ப்பின் வீடியோவையே தூக்கிய ட்விட்டர்

சமூக வலைதளங்களைப் பொறுத்தவரையில் காப்புரிமை என்பது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் . ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர் என எதுவாக இருந்தாலும் போட்டோ, வீடியோ, பாடல்கள் ஆகியவற்றைப் பகிரும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். காப்புரிமை உள்ள விஷயங்களை அதற்கான அனுமதியை வைத்திருப்பவர்களிடம் கேட்காமல் பகிர்ந்தால் பாரபட்சமே பார்க்க மாட்டார்கள் உடனே ரிப்போர்ட் கொடுத்து அதைத் தூக்கி விடுவார்கள். அது யாராக இருந்தாலும், ஏன் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்பாகவே இருந்தாலும் அதுதான் நடக்கும் என்பதற்கு நேற்று ட்விட்டரில் அவருக்கு நடந்த சம்பவம் சிறந்த உதாரணம். அடுத்த வருடம் அமெரிக்காவில் நடக்கவுள்ள ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கான பிரசாரம் தற்போது சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியிருக்கிறது.

நேற்றைக்குத் தேர்தலை மையப்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட இரண்டு நிமிட வீடியோவை MAKE AMERICA GREAT AGAIN! என்று குறிப்பிட்டு ட்வீட் செய்திருந்தார் டொனால்ட் ட்ரம்ப். பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற அந்த வீடியோவை மூன்று மணி நேரத்தில் ஒரு மில்லியனுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் பார்த்திருந்தார்கள். அதேநேரம் அதைப் பார்த்தவர்களுக்கு அந்தப் பின்னணியில் ஒலித்த இசையை எங்கேயோ கேட்டது போல இருந்தது. அந்த இசை கடந்த 2012-ம் ஆண்டு வெளியான `தி டார்க் நைட் ரைசஸ்' என்ற படத்தில் இடம் பெற்றிருந்தது, அதைப் பலர் அந்த ட்வீட்டுக்கு கீழே குறிப்பிடவும் செய்தார்கள். "Why Do We Fall" என்ற அந்தப் பாடலை ஹான்ஸ் ஸிம்மர் உருவாக்கியிருந்தார். அந்த படத்துக்கான காப்புரிமை வார்னர் பிரதர்ஸ் நிறுவனத்திடம்தான் இருக்கிறது. எனவே, ட்ரம்பின் வீடியோ மீது காப்புரிமையை மீறியதாகப் புகார் கொடுத்திருக்கிறது. அதையடுத்து, நேற்று இரவு அந்த வீடியோவை நீக்கியிருக்கிறது ட்விட்டர் நிர்வாகம்.

தற்போது ட்ரம்பின் ட்வீட் அப்படியே இருக்கிறது என்றாலும் வீடியோ இருந்த இடத்தில் 'This media has been disabled in response to a report by the copyright owner' என்ற செய்தி அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பிரசார வீடியோவில் இசையைப் பயன்படுத்த அனுமதி பெறப்படவில்லை என்று தெரிவித்திருக்கும் வார்னர் பிரதர்ஸ் நிறுவனம், காப்புரிமை தொடர்பாகப் புகார் செய்யப்பட்டதையும் உறுதி செய்திருக்கிறது.