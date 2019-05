'பூமியை போட்டோ எடுத்துப் பாக்கலாமே... ரெட்மி நோட் 7 போனை விண்வெளிக்கு அனுப்பிய ஷியோமி | Xiaomi send Redmi Note 7 to space

ஷியோமி நிறுவனம், கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் நோட் 7 என்ற ஸ்மார்ட்போனை சீனாவில் வெளியிட்டது. இந்தியாவில் ரெட்மி நோட் 7 புரோ என்ற பெயரிலும், மற்ற நாடுகளில் ரெட்மி நோட் 7 விற்பனை செய்யப்பட்டுவருகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போனின் விற்பனையை அதிகப்படுத்தும் வகையில் பல்வேறு வித்தியாசமான வழிகளில் விளம்பரம் செய்துவருகிறது, ஷியோமி. முதலில், அதன் உறுதித் தன்மையை நிரூபிக்கும் வகையில் பல்வேறு வீடியோக்களை வெளியிட்டது. தற்போது, மேலும் ஒரு புதிய முயற்சியாக ரெட்மி நோட் 7 போனை விண்வெளிக்கு அனுப்பிவைத்திருக்கிறது.

Some stellar space shots by #RedmiNote7. #48MPforEveryone gives you the bigger picture. pic.twitter.com/9pfZ2x64ED