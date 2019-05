"வாட்ஸ்அப் என்றைக்குமே பாதுகாப்பானதாக இருந்ததில்லை" - குற்றம்சாட்டும் டெலிகிராம் நிறுவனர் | Telegram founder says "WhatsApp will never be secure"

"வாட்ஸ்அப் என்றைக்குமே பாதுகாப்பானதாக இருந்ததில்லை" - குற்றம்சாட்டும் டெலிகிராம் நிறுவனர்

வாட்ஸ்அப் என்கிரிப்ட் செய்யப்பட்டது என்பதால் அது மிகவும் பாதுகாப்பானது என ஃபேஸ்புக் நிறுவனம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், அதையெல்லாம் மீறி அவ்வப்போது சில பிரச்னைகளையும் சந்தித்து வருகிறது. சமீபத்தில்கூட ஸ்பைவேர் தாக்குதல் ஏற்படலாம் என்பதால் உடனடியாக அப்டேட் செய்யச் சொல்லிக் கேட்டுக்கொண்டது. இந்நிலையில் வாட்ஸ்அப்பின் பாதுகாப்புக் குறைபாடுகளைப் பற்றிக் கருத்து தெரிவித்துள்ளார் டெலிகிராம் நிறுவனர் பாவெல் துரோவ் (Pavel Durov). இது தொடர்பாக Why WhatsApp Will Never Be Secure” என்ற தலைப்பில் பதிவு ஒன்றை எழுதியுள்ளார். அதில்தான் குறைபாடுகள் பற்றித் தெரிவித்திருக்கிறார்.

'வாட்ஸ்அப் டெலிகிராமைப்போல ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆப் இல்லை என்பதால் அதிலுள்ள குறைகளைக் கண்டறிவது சிக்கலான ஒன்றாக இருக்கிறது. மேலும், அடிக்கடி ஏற்படும் பிரச்னைகளை வாட்ஸ்அப் சரி செய்தாலும், மீண்டும் ஒரு புதிய சிக்கல் அந்த இடத்துக்கு வந்து விடுகிறது. கடந்த 10 வருட வாட்ஸ்அப் வரலாற்றை எடுத்துக்கொண்டால் அது ஒரு நாள்கூட பாதுகாப்பானதாக இருந்தது கிடையாது. மேலும் ஆப்பை வெறுமனே அப்டேட் செய்வது மட்டுமே அதைப் பாதுகாப்பானதாக மாற்றாது' எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார். வாட்ஸ்அப்புக்கு போட்டியாகக் கருதப்படும் ஆப்களில் ஒன்றான டெலிகிராமுக்கு தொடக்கத்தில் குறிப்பிட்ட அளவு வரவேற்பு இருந்தாலும், பின்னர் படிப்படியாகக் குறைந்துபோனது.