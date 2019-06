அண்டர் டிஸ்ப்ளே கேமரா... வேற லெவல் கெத்து காட்டும் ஷியோமி, ஒப்போ! | 'Under-display Camera technology is here!' Xiaomi and Oppo release sneakpeek

ஸ்மார்ட்போன்கள் மேம்பட்டுக்கொண்டே போக மக்கள் அதிக டிஸ்ப்ளே ஏரியாவை எதிர்பார்க்கின்றனர். கடந்த சில ஆண்டுகளாக இதை நோக்கித்தான் ஸ்மார்ட்போன்கள் தயாரிக்கும் OEM நிறுவனங்கள் நகர்ந்துவருகின்றன. இதில் இருக்கும் பெரிய சிக்கல் முன்னிருக்கும் செல்ஃபி கேமராதான். இந்த செல்ஃபி யுகத்தில் இதை மொத்தமாக எடுப்பது நடக்காத காரியம். இதனால் அவற்றுக்கு மட்டும் இடம்விட்டு விதவிதமான நாட்ச் டிஸ்ப்ளேக்கள் வெளிவந்தன. பின்பு அதுவும் இருக்கக் கூடாது என தேவைப்படும்போது மட்டும் வெளியே வரும் பாப்-அப் செல்ஃபி கேமரா பக்கம் இப்போது திரும்பிவருகின்றன. சமீபத்தில் வந்த ஒன்ப்ளஸ் 7 ப்ரோ கூட பாப்-அப் செல்ஃபி கேமராவுடனே களம்கண்டுள்ளது. இந்தத் தொழில்நுட்பம் நீடிக்குமா இல்லையா என்று தெரிவதற்குள் அடுத்த முயற்சிகளைக் கையில் எடுத்து சோதனை செய்துவருகின்றன OEM நிறுவனங்கள். அப்படியான ஒரு தொழில்நுட்பம்தான் அண்டர்-டிஸ்ப்ளே கேமரா.

அதாவது டிஸ்ப்ளேவின் அடியில் செல்ஃபி கேமரா இருக்கும். இதற்காகத் தனி இடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்காது. முழு ஏரியாவும் டிஸ்ப்ளேவுக்கு கிடைக்கும். இதுகுறித்து முதலில் ஒப்போ நிறுவனம் இந்தத் தொழில்நுட்பத்தின் சாம்பிள் வீடியோ ஒன்றை பதிவிட்டது. உடனே ஷியோமி நிறுவனம் `உங்கட்ட மட்டுமா இருக்கு, எங்ககிட்டயும் இருக்கு' என்ற நோக்கில் தாங்கள் சோதித்துவரும் அண்டர்-டிஸ்ப்ளே தொழில்நுட்பத்தின் சாம்பிள் வீடியோவை பதிவிட்டது. இப்போது டெக் உலகில் இதுதான் வைரல். இன்னும் மூன்று வருடங்களில் இதுவே ஸ்மார்ட்போன்களின் ட்ரெண்டாக இருக்கக் கூடும்.

Do you want a sneak peek at the future? Here you go...introducing you to Under-Display Camera technology!#Xiaomi #InnovationForEveryone pic.twitter.com/d2HL6FHkh1