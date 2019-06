உலகின் அதிவேக ஸ்மார்ட்போன்..... ஒன்பிளஸ்ஸை முந்திய ரெட்மியின் ஸ்கோர்! | Xiaomi says redmi k20 is the fastest smartphone in the world

பிரீமியம் செக்மென்ட்டில் பெரிய அளவு வரவேற்பைப் பெற்றிருக்கும் ஒன்பிளஸ் 7 புரோ ஸ்மார்ட்போனுக்குப் போட்டியாக புதிய ஸ்மார்ட்போன் ஒன்றை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தத் திட்டமிட்டிருக்கிறது ஷியோமி நிறுவனம். ஏற்கெனவே சீனாவில் வெளியாகிவிட்ட ரெட்மி K20 என்ற போன் அடுத்த மாதம் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதற்கான விளம்பரத்தை இப்போதே தொடங்கியிருக்கிறது ஷியோமி நிறுவனம். நேற்று முன்தினம் ரெட்மி K20-தான் உலகின் அதிவேக ஸ்மார்ட்போன் என்று ட்வீட் செய்திருந்தார் ஷியோமி இந்தியாவின் நிர்வாக இயக்குநர் மனு குமார். ஒன்பிளஸ் 7 புரோ போனை அறிமுகப்படுத்தும்போது அதுதான் உலகின் அதிவேக ஸ்மார்ட்போன் என அதை விளம்பரப்படுத்தியது ஒன் பிளஸ் நிறுவனம்.

It's time for K-BOOM!



Which is the World's Fastest Smartphone? #RedmiK20Pro of course! @Qualcomm Snapdragon 855, triple cameras, and so much more. This is what a flagship should be. Can't wait to launch it in India soon!



Mi fans, have you been keeping count?#Xiaomi pic.twitter.com/fgmA28Gfkn