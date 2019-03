கார் ஹேக்கிங்... ஃபாஸ்ட் அண்ட் ப்ஃயூரியஸ்-8 படத்தில் காட்டுவது போல சாத்தியமா? | Is it possible to hack the running car as shown in fast and furious 8

கார் ஹேக்கிங்... ஃபாஸ்ட் அண்ட் ப்ஃயூரியஸ்-8 படத்தில் காட்டுவது போல சாத்தியமா?

ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃப்யூரியஸ் 8 பார்த்துவிட்டீர்களா? அதில் வில்லி சார்லிஸ் தெரோன் ஒரு ஹைடெக் தீவிரவாதி. இந்தத் தீவிரவாதி கையில் எடுக்கும் ஆயுதம்... ஹேக்கிங். ஹேக்கிங் அணுகுண்டை விட ஆபத்தானதா என்கிறீர்களா? வெயிட். படத்தில் ஒரு காட்சி.

முக்கியமான பைல்ஸ் கொண்ட சூட்கேஸை எடுத்துக்கொண்டு பாதுகாப்பான காரில் ஒருவர் பயணம் செய்கிறார். அந்தக் காரை துப்பாக்கி குண்டு மட்டுமல்ல. வெடிகுண்டே போட்டாலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. மேலும், காருக்கு முன்னே 5 கார்கள். பின்னே ஐந்து கார்கள். இந்தப் பாதுகாப்பு வளையத்தைத் தாண்டி ஹீரோ வின் டீஸல் அந்த சூட்கேஸை எடுக்க வேண்டும். தனியே இதைச் செய்வது சாத்தியமற்றது. வின் டீஸலுக்கு உதவுவதற்கு வில்லன் டீம் தயார் செய்யும் விஷயம்தான் ஹைலைட். அந்தச் சாலையில் பயணிக்கும் அனைத்து கார்களையும் ஹேக் செய்துவிடுவார்கள். நின்றுக்கொண்டிருக்கும் காரும் சரி, ஓடிக்கொண்டிருக்கும் சரி... வில்லனின் கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்துவிடும். அதன் பின், அவர்கள் சொல்வதைதான் கார் கேட்கும். "There's thousands of cars in the city, and now, they're all mine” எனக் கொக்கரிப்பார் தெரோன்.

அது மட்டுமல்ல. அடுக்குமாடி கட்டிடத்தின் பார்க்கிங்கில் இருக்கும் கார்களையும் ஹேக் செய்துவிடுவார். கண்ணாடியை உடைத்துக்கொண்டு கார்கள், டார்கெட் காரின் மீது வந்துவிடும். அந்தப் பிரமாண்டம்... ஐமேக்ஸ் திரையில் பார்த்து ரசிக்க வேண்டிய ஒன்று.

உண்மையிலே அது மாதிரி கார்களை ஹேக் செய்ய முடியுமா? அதுவும் அத்தனை கார்களை? ஹேக் செய்த கார்களை, நாம் நினைத்த மாதிரி ஓட்ட முடியுமா? ஒரே வார்த்தையில் பதில் சொல்ல வேண்டுமென்றால் முடியும்தான். ஆனால், ஒரு வரியில் சொல்வதென்றால் ‘ஹேக் செய்யலாம். ஆனால், இப்படி செய்ய முடியாது”.

பிஎம்டபிள்யூ, பென்ஸ், ஃபெராரி, லம்போகினி என பல நவீன கார்கள் இப்போது ஏகப்பட்ட எலெக்ட்ரானிக்ஸ், கம்ப்யூட்டர் புரோக்ராம் தொழில்நுட்பம் மூலம் இயங்குகின்றன. இந்தக் கம்ப்யூட்டர் தொழில் நுட்பத்தை 'ஹேக்’ செய்து, உங்கள் காரில் பிரேக் பிடிக்காமல் செய்ய வைக்க முடியும்; எங்கோ இருந்து கொண்டு உங்கள் காரின் மியூசிக் சிஸ்டத்தில் பாடல்களை மாற்றிக் கொண்டே இருக்க முடியும்; கார் ஓட்டிக் கொண்டு இருக்கும்போதே உங்கள் காரை ஆஃப் செய்ய முடியும் என்கிறார்கள், கார் ஹேக்கிங் தொடர்பாக ஆய்வுகள் செய்திருக்கும் வாஷிங்டன் பல்கலைக் கழக மாணவர்கள்.

கார்களில் இப்போது ப்ளூ -டூத், பென் டிரைவ், வை-ஃபை வசதிகள் வந்து விட்டன. இதில், பென் டிரைவ் மூலமாகவோ அல்லது ப்ளூ-டூத் மூலமாகவோ வைரஸை அனுப்பி காரில் உள்ள எலெக்ட்ரானிக் விஷயங்களைக் கட்டுப்படுத்த முடியுமாம். எங்கோ இருந்து கொண்டு ஒரு எஸ்.எம்.எஸ் மூலமாக கார் கதவுகளைத் திறக்கவும், இன்ஜினை ஸ்டார்ட் செய்யவும், ஆஃப் செய்யவும் முடியும் என்கிறது இந்த ஆய்வு முடிவுகள்! வெறும் ஆய்வோடு நில்லாமல், இரண்டு கார்களை இதன்படி ஹேக் செய்து காட்டி அலற வைத்திருக்கிறார்கள் பல்கலைக் கழக மாணவர்கள்.

கார்கள் மட்டுமல்ல, நம் வீட்டில் இருக்கும் பல ஸ்மார்ட் பொருட்களையும் ஹேக் செய்ய முடியும். சில மாதங்கள் முன் விக்கிலீக்ஸ் இணையதளம் வெளியிட்ட தகவல்களின் படி, உங்களின் ஸ்மார்ட்போன், ஸ்மார்ட் டி.வி, ஆன்டி வைரஸ் மென்பொருட்கள் போன்ற அனைத்தையும் சி.ஐ.ஏ.,வால் ஹேக் செய்ய முடியும். வீப்பிங் ஏஞ்சல் எனப்படும் உளவு பார்க்கும் டூல் மூலம் சாம்சங் ஸ்மார்ட் டி.வி-க்களின் வழியாக எவரை வேண்டுமானாலும் சி.ஐ.ஏ உளவு பார்க்கலாம் என அதிர்ச்சித் தகவல்களை வெளியிட்டது. 'உளவுத்துறை அளவுக்கு வொர்த் இல்லையே பாஸ்' என நீங்கள் நினைக்கலாம். ஆனால் வைஃபை உடன் கனெக்ட் ஆகும் எந்தப்பொருள் ஹேக் செய்யப்பட்டாலும் அதன் வழியாக, ஹேக்கர்கள் நம் தகவல்களைத் திருடவும், நம்மைக் கண்காணிக்கவும் முடியும்.

-கார்க்கிபவா