லீக் ஆன மொபைல் மற்றும் ஆதார் எண்கள்... ஹேக் செய்யப்பட்டதா ஜியோ டேட்டாபேஸ்?

இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜியோ யூஸர்களுக்கு கொஞ்சம் கலக்கமாகத்தான் இருந்திருக்கும், குறிப்பாக ட்விட்டரில் ஆக்டிவாக இருந்தவர்களுக்கு.

ஜியோ பயனர்களின் தகவல்கள் ஒரு இணையதளத்தில் லீக் ஆகிவிட்டதாக சிலர் ட்வீட் செய்தனர். அந்த லிங்க்கில் இருந்த இணையதளத்தில் ஜியோ பயனர்களின் எண்களுக்கு நேராக அவர்களின் தனிப்பட்ட தகவல்கள் இருந்தன. யூஸர்களின் பிறந்த நாள், மொபைல் எண்கள், ஜியோ வாங்கியபோது கொடுக்கப்பட்ட மற்ற எண், மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் ஆதார் எண் வரை அனைத்துத் தகவல்களையும் அந்த இணையதளம் பட்டியிலிட்டது. இதைத் தொடர்ந்து, ஜியோவின் டேட்டாபேஸ் ஹேக் செய்யப்பட்டு விட்டதாக செய்திகள் பரவின. ட்விட்டரில் ஜியோவின் வாடிக்கையாளர் சேவை ஹேண்டிலை மென்ஷன் செய்து “என்ன ஆச்சு” என கேள்விகள் வேகமாக குவிந்தன.

Is that true jio get hack @reliancejio @JioCare