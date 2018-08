வேலை செய்யுமிடத்தில் தண்ணீருக்குள் குதித்து ’ரோபோ’ தற்கொலை... அட நிஜமாதாங்க!

அலுவலகத்தில் வேலை அழுத்தம் காரணமாக அல்லது வேறு சில காரணங்களுக்காகப் பணியாளர்கள் தற்கொலை என்ற செய்தியை அடிக்கடி நாம் செய்திகளில் வாசித்திருப்போம். முதல்முறையாக ரோபோ ஒன்று தற்கொலை(?) செய்துகொண்டிருக்கிறது. அதுவும் நீருற்று ஒன்றில் குதித்து தற்கொலை செய்திருக்கிறது. இந்தச் சம்பவம் நடந்திருப்பது அமெரிக்காவில் இருக்கும் வாஷிங்கடன் நகரில்.

ரோபோ எப்படி தற்கொலை செய்யும் என்ற கேள்விக்கு முன் அந்த ரோபோவைப் பற்றி தெரிந்துகொள்வோம். நைட்ஸ்கோப் கே5 (Knighscope K5) என்ற ரோபோவை தயாரித்தது கலிஃபோர்னியாவில் இருக்கும் ஒரு ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனம். 136 கிலோ எடை, 5 அடி உயரம் கொண்ட இந்த ரோபோ ஒரு செக்யூரிட்டி. ஷாப்பிங் மால் ஒன்றில் வேலை செய்யும் இந்த ரோபோவுக்கு பார்க்கிங் ஏரியாவில் தான் வேலை. அங்கு வருபவர்கள் விதிகளைச் சரியாகப் பின்பற்றுகிறார்களா என்பதை கவனிப்பது கே5 ரோபோதான். இதற்காக ஜி.பி.எஸ், சென்ஸார், கேமரா என அனைத்து வசதிகளும் கே5க்கு உண்டு. அது மட்டுமில்லாமல், போலீஸ் ரெக்கார்டில் இருக்கும் குற்றவாளிகளின் படங்களை இந்த ரோபோவின் மெமரியில் ஏற்றியிருக்கிறார்கள். அவர்களில் யாரையாவது இந்த ரோபோ பார்த்தால், அரெஸ்ட்தான். மணிக்கு 3 மைல் வேகத்தில் இந்த ரோபோ நடக்கும். அதற்குள் குற்றவாளிகள் தப்பிக்க நினைத்தாலும் கத்தியே ஊரைக் கூட்டும்.

இந்த கே5 ரோபோவுக்கு நேற்று என்ன பிரச்னை எனத் தெரியவில்லை. வேலை நேரத்தில் இருக்க வேண்டிய இடத்தை விட்டு நகர்ந்து நேராக அங்கிருக்கும் ஃபவுண்ட்டைன் ஒன்றை நோக்கிச் சென்றிருக்கிறது. அந்தத் தண்ணீருக்குள் திடீர் என எதிர்பாராத நேரத்தில் விழுந்திருக்கிறது. ரோபோவை எடுத்து அதை பழுது செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். ஆனால், கே5 மீண்டும் பழைய நிலைமைக்குக் கொண்டு வரவே முடியவில்லையாம். எந்தக் காரணத்தால் ரோபோ தண்ணீருக்குள் சென்றது என்பதை இன்னமும் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் திணறுகிறார்கள் இதை உருவாக்கியவர்கள்.

ரோபோவுக்குள் மால்வேர் ஏதாவது நுழைந்திருக்குமா? வேறு யாராவது ஹேக் செய்து இந்தக் காரியத்தை நிகழ்த்தியிருப்பார்களா என விசாரணை நடந்து வருகிறதாம்.

Our D.C. office building got a security robot. It drowned itself. We were promised flying cars, instead we got suicidal robots. pic.twitter.com/rGLTAWZMjn

செய்திகளில் இடம்பிடிப்பது கே5 ரோபோவுக்குப் புதிதல்ல. இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் ஷாப்பிங் மாலுக்கு வந்த ஒருவர் இந்த ரோபோவை தள்ளி விட்டுவிட்டாராம். அதற்காக அவரை அந்த ஊர் போலீஸ் கைதும் செய்தது. ஆனால், ரோபோவும் சாதாரண ஆள் இல்லை. போன வருடம் ஒரு கைக்குழந்தை இருப்பதை கவனிக்காமல் இந்த ரோபோ குழந்தை மேல் விழுந்த சம்பவமும் நடந்திருக்கிறது. தனது வாழ்நாள் முழுவதுமே ஒரு நிஜ மனிதனைப் போல வாழ்ந்திருக்கிறது கே5 ரோபோ.

My remembrance moment with Steve the Robot, just last Friday. We were such good friends; he looked so happy and healthy @bilalfarooqui pic.twitter.com/JMUzVpw24a