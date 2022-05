Published: 25 May 2022 11 AM Updated: 25 May 2022 11 AM

2 வருடங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் சுற்றுலாவுக்காகத் திறக்குமா ஜப்பான் எல்லை! விதிமுறைகள் என்னென்ன?