`பாகிஸ்தான் அனுப்பிய கோதுமை பயன்படாதது; இந்தியா கொடுத்தது சிறப்பு!' - தாலிபன் அதிகாரி

د یو ٠سل٠ان ګاونډي او هندو ګاونډي د ٠رستې فرق د دوﺉ د خپلې خولې واورﺉ.



جۍ هند!

Thank you #India for your continued support to the Afghan people.

Our Public to public friendly relations will be forever.

Jai Hind! pic.twitter.com/eBStTOMZBZ