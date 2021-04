"ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மியான்மர்" - உலகை உலுக்கிய இளம் மாடல் அழகியின் உரை #HanLay

“அழகிகள் ஒவ்வொரு முறையும் புன்னைகைக்க வேண்டும், ஒவ்வொரு மக்களிடமும் தனிப்பட்ட முறையில் இணைந்திருக்க வேண்டும்! ஆனால் இப்போது என்னால் அது முடியாது! என் மக்கள் அங்கு இறந்துகொண்டிருக்கும்போது என்னால் இங்கு மகிழ்ச்சியாக சிரித்துக்கொண்டிருக்க முடியாது ” - என்ற ஹான் லே-வின் வார்த்தைகளை அவர் "மிஸ் கிராண்ட் மியான்மர்" என்பதைத் தாண்டி "வாய்ஸ் ஆப் மியான்மர் சிட்டிசன்” என்றே தற்போது உலகமக்கள் பார்க்கின்றனர்.

ஹான் லே அந்த மேடையில் தனது இறுதி வார்த்தைகளாக பதிவு செய்தவை, “நான் இங்கே சொல்ல விரும்புவது, (please help Myanmar. We need your urgent international help right now) தயது செய்து மியான்மருக்கு உதவுங்கள்! உடனடியான சர்வதேச உதவி எங்களுக்கு தேவை!”