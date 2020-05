Published: 18 May 2020 8 AM Updated: 18 May 2020 8 AM

‘முற்றிலும் திறமையற்றவர், அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும்’ - பகிரங்கமாக மோதிக்கொள்ளும் ட்ரம்ப் - ஒபாமா